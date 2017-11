Microsoft HoleLens kommer endelig til Norge

Microsofts HoloLens-briller har vi omtalte mange ganger, men enn så lenge har brillene uteblitt fra det norske markedet. Dette er det nå endelig slutt på. På sin offisielle blogg kunngjør nemlig Microsoft at HoloLens inntar 29 nye land – deriblant Norge.

Ifølge Microsoft skal HoloLens bli tilgjengelig i de nye regionene fra den 1. desember, men det er uvisst akkurat hva som blir den norske slippdatoen. Da Tek.no kontaktet Microsoft Norge hadde de heller ingen prisantydninger å komme med i denne omgang.

Kostbart bedriftprodukt

HoloLens er uansett ikke et billig produkt. I USA koster utviklerversjonen av brillene nå 3000 dollar, cirka 25 000 kroner. Produktet er imidlertid ikke rettet mot vanlige forbrukere, og overfor Tek.no understreker Microsoft Norge at HoloLens kun vil bli tilgjengelig for bedriftsmarkedet her til lands.

Microsoft HoloLens. Foto: Microsoft

HoloLens baserer seg på såkalt «blandet virkelighet», også kalt «utvidet virkelighet». De bruker avansert kamera- og sensorteknologi til å registrere de virkelige omgivelsene, for så å projisere virtuelle elementer på disse i høy kvalitet. Produktet inneholder all nødvendig maskinvare og krever ikke tilkobling til en PC for å fungere.

Hensikten er blant annet å legge til rette for høyere produktivitet i næringslivet ved å gjøre digital informasjon tilgjengelig og interaktivt i de naturlige omgivelsene, slik at man ikke er avhengig av tradisjonelle grensesnitt som berøringsskjermer og tastaturer.

Brillene byr på ganske kraftig maskinvare og har også blitt oppgradert flere ganger, nå sist med en ny coprosessor som spesialiserer seg på kunstig intelligens. Produktet har fått mange bruksområder hittil, men har ifølge Microsoft vist seg spesielt nyttig innen områder som for eksempel design, opplæring og samarbeid på arbeidsplassen.

Under kan du se en ny video fra Microsoft som viser hvordan HoloLens kan brukes i bedriftssammenheng.

