Microsoft vurderer å føye til en helt ny tast på tastaturet ditt

De fleste som bruker operativsystemet Windows – eller i det hele tatt et tastatur som ikke er kjøpt hos Apple – har et eller annet forhold til tastaturets Windows-tast.

Med smart bruk av denne snarveistasten går det langt kjappere å blant annet starte programmer, søke etter filer og låse PC-en.

Nå spekulerer visstnok Microsoft i om det ikke også hadde vært en fordel med en tilsvarende tast for å bedre produktiviteten i Office – selskapets samling av kontorprogrammer.

Det er i så fall snakk om at tasten skal erstatte den ganske lite brukte Meny-tasten som pleier å være plassert et sted til høyre for mellomromstasten. Meny-tasten er faktisk så lite brukt at mange tastaturprodusenter allerede for lenge siden fjernet den til fordel for en funksjonstast (Fn).

Har du tenkt over menyknappen på tastaturet ditt?

Lekket fra intern spørreundersøkelse

Det er WalkingCat på Twitter som har publisert et lekket konseptbilde av selve tasten, sammen med noen spørsmål som etter sigende skal stamme fra en intern spørreundersøkelse i Microsoft.

I undersøkelsen kommer det fram at Office-tasten eksempelvis vil kunne brukes sammen med bokstavene O, T, W, X, P, D, N, Y og L.

Det er selvfølgelig en lang vei å gå fra å teste noe slikt internt til å gå inn for en offentlig implementasjon, men som vi ser, har altså Microsoft allerede fått dette på plass i den nyeste utgaven av Windows 10.

I tillegg har de full kontroll på en del maskinvare – ikke bare lager de sine egne Surface-modeller, men de stiller også sterkt når det gjelder eksterne tastaturer for kontorbruk.

At det skal være noe sånt som over en milliard Office-lisenser i bruk, sier jo også sitt om at folk trolig ville hatt nytte av en slik tast.

Lanserte Pro Intellimouse:

En Microsoft-mus myntet på spillere >>>

(Kilde: Neowin)