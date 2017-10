Det er offisielt: Microsofts Kinect er død

Microsoft lanserte Kinect med brask og bram i november 2010, og det var ikke måte på hvordan kameraløsningen skulle revolusjonere konsollspillene. Til dels ga de oss også en del nye opplevelser, selv om det aldri ble det helt store utover en del barnespill og liknende.

Nå har Microsoft sluttet å produsere Kinect, melder Fast Co. Design.

Selskapet skal ha solgt rundt 35 millioner enheter siden lansering, og Kinect for Xbox 360 ble faktisk den raskest selgende forbrukerenheten gjennom tidene i 2011, noe som sikret den en plass i Guiness' rekordbok.

Gjorde helomvending

Kinect var også i utgangspunktet solgt i en pakke sammen med oppfølgeren Xbox One, men måtte etter hvert «unbundle» de to for å bringe ned prisen på selve konsollen.

Xbox One hadde også i utgangspunktet reservert en del av systemressursene til Kinect-funksjonen, noe Microsoft etter hvert også gjorde om på siden Sony gjorde det til et poeng i Playstation 4-markedsføringen at du fikk tilgang til alle ressursene der i spill.

Xbox One S hadde heller ikke noen egen Kinect-port, og du måtte kjøpe en klumpete USB-adapter for å kunne koble den til.

Kinect-teknologi mange steder

Selv om selve Kinect-enheten nå offisielt er død, lever teknologien videre i beste velgående. Microsoft har nemlig plassert Kinect-teknologi i mange av sine produkter. AR-hodesettet HoloLens bruker for eksempel teknologien til å måle dybde, mens Windows Hello-funksjonen bruker data fra Kinect til å gjenkjenne folks ansikter.

Taleassistenten Cortana er dessuten bygget på Kinect-teknologi, og sensorene som gir Face ID-funksjonen i nye iPhone X er i praksis en Kinect i miniatyr. Apple kjøpte også selskapet bak teknologien som Microsoft lisensierte for å lage Kinect, PrimeSense, og har brukt teknologien derfra til å krympe sensorene til bruk i en telefon.

Sensoren i seg selv har også tatt store steg fra starten. I begynnelsen hadde den kun et synsfelt på 50 grader. Siden ble det 80 grader, mens versjon 4, som brukes i HoloLens, har et synsfelt på 120 grader. Strømforbruket har også sunket betraktelig, fra 50 watt i starten til bare 1,5 watt på det meste i dag.