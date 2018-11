Etter katastrofelanseringen: Microsoft slipper oktoberoppdateringen av Windows på nytt

Microsoft slipper nå den såkalte October 2018 Update til Windows 10 på nytt, etter at de måtte fjerne hele oppdateringen fra nett like etter den opprinnelige lanseringen.

Brukere opplevde nemlig at filer i «Mine dokumenter»-mappen rett og slett forsvant, noe som fikk Microsoft til å sette bremsene på for fullt.

Forsiktig utrulling

Microsofts John Cable skriver i et blogginnlegg at de har jobbet hardt med intern validering, i tillegg til å høre på tilbakemeldingene og diagnostiseringsdataene fra brukerne som allerede har installert oktoberoppdateringen, og at de ser noen flere tegn på tap av data.

Microsoft gjør imidlertid et forsiktig slipp av oppdateringen. Du må manuelt gå inn og se etter oppdateringer for å kunne laste ned, og oppdateringen er foreløpig bare tilgjengelig for et lite antall brukere.

Microsoft varsler også at de kommer til å analysere maskinen din grundig før oppdateringen installeres. Hvis de for eksempel ser at du har applikasjoner som er inkompatible med oppdateringen, vil den ikke kunne installeres.

Microsoft anbefaler også at du venter til oppdateringen tilbys automatisk.

Dark mode i Windows

Blant nyhetene i oktoberoppdateringen av Windows er en mørk modus, slik Mac akkurat fikk med Mac OS Mojave. Utklippstavlen flyttes ny ut i skyen, noe som gjør at du kan klippe og lime tekst, bilder og filer på tvers av Windows 10-enheter du er logget inn på.

Windows 10-oppdateringen er også nødvendig for å få støtte for såkalt strålesporing eller raytracing i spill. Dette var en av de store nyhetene på årets GTX 20-serie fra Nvidia, og gir blant annet mer realistisk lyssetting, skygger og refleksjoner. Nylig ble det klart at Battlefield V blir det første spillet med støtte for strålesporing.

Du kan lese mer om nyhetene i denne saken: Helt nye Windows 10 er lansert, med «Dark Mode» og en drøss av andre funksjoner

Vondt år for Windows

Microsoft hadde store problemer forrige gang de lanserte en ny versjon av Windows 10 også. I april rullet de ut Windows 10 April Update, og opptil 50 prosent av alle som forsøkte å laste ned oppdateringen ble rammet av en eller annen slags feil, skrev Tech Radar.

Det kunne være alt fra at PC-en ikke lenger klarte å koble seg opp til et trådløst nettverk, eller at hele maskinen frøs.