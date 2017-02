Microsoft skal trolig lansere «lettversjon» av Windows 10 som skal konkurrere med Chrome OS

Microsoft har tidligere lansert en «lettvekter»-versjon av Windows i form av Windows RT, som selskapet ikke hadde spesielt stor suksess med. Nå kan det imidlertid se ut til at konseptet er i ferd med å gjenoppstå, om enn under et nytt navn. Det melder ZDNet.

I utviklerverktøyet for Windows 10 er det nemlig funnet spor av en helt ny Windows-versjon kalt Windows 10 Cloud, som det kom frem i en nylig publisert Twitter-melding.

Chrome OS-konkurrent

Kilder som nettstedet ZDNet har vært i kontakt med hevder Windows 10 Cloud er en «forenklet» utgave av Windows 10 som kun kan kjøre applikasjoner installert fra Windows Store-butikken, litt på samme måte som Windows RT i sin tid.

Cloud-navnet dukket opp i utviklerverktøyet til Windows 10, men har ennå ikke blitt kommentert av Microsoft. Foto: Twitter

Ifølge kildene er tanken bak det nye operativsystemet å møte konkurransen fra Chrome OS, som man finner på de rimelige Chromebook-maskinene, ved å tilby en enklere, tryggere og billigere Windows-versjon.

Til tross for «Cloud»-navnet skal Windows 10 Cloud imidlertid tilsynelatende ikke ha noe med nettskyen å gjøre, så det er ikke helt klart hvorfor Microsoft har valgt det navnet, om dette i det hele tatt er det endelige navnet.

Microsoft har ennå ikke kommentert saken offisielt, så detaljene rundt Windows 10 Cloud forblir noe uklare. Trolig vil vi få høre mer om Microsofts planer ganske snart.

