Microsoft innrømmer at den mobile Windows-plattformen er «død»

Det har lenge vært en kjent sak at Microsoft har slitt tungt med å oppnå nevneverdige markedsandeler med sine mobile Windows-plattform, og nå har Microsoft selv gitt signaler som indikerer at det er helt slutt. Det melder blant andre Windows Central.

Visesjefen for Windows, Joe Belfiore, publiserte nylig et knippe Twitter-meldinger hvor han går ganske langt i å antyde at selskapet har gitt opp mobilsatsingen.

– Selvsagt kommer vi til å støtte plattformen...fiksing av feil, sikkerhetsoppdateringer etc. Men bygging av nye funksjoner/maskinvare er ikke i fokus, skriver Belfiore i en av Twitter-meldingene.

Of course we'll continue to support the platform.. bug fixes, security updates, etc. But building new features/hw aren't the focus. 😟 https://t.co/0CH9TZdIFu — Joe Belfiore (@joebelfiore) October 8, 2017

Ingen vil investere

I en annen melding sier Windows-nestsjefen at de har forsøkt veldig hardt å gi utviklere insentiver til å støtte plattformen gjennom å både betale dem og hjelpe dem med å utvikle apper, men at brukermassen simpelthen er så lav at ingen vil investere. Han skriver også at han selv har byttet plattform på grunn av bedre apputvalg.

Uttalelsene kommer nok ikke som en stor overraskelse. I sommer kunngjorde Microsoft at støtten til Windows Phone 8.1-plattformen nå er avsluttet. De seneste meldingene fra Belfiore kan tyde på at også Windows 10 Mobile-plattformen snart er veis ende. Dermed er nok også ryktene om at Microsoft planlegger å få den mobile plattformen sin på beina igjen uten mye troverdighet.

Nå som støtten til Windows Phone allerede er over mottar det store flertallet av Windows-telefonbrukerne nå verken sikkerhetsoppdateringer, tekniske oppdateringer eller kundestøtte. Den resterende brukermassen som sitter med Windows 10 Mobile utgjør kun rundt 20 prosent.

Ifølge nettstedet NetMarketShare hadde den mobile Windows-plattformen kun 0,87 prosent av den globale markedsandelen blant mobile operativsystemer i september. Til sammenligning lå markedsandelen på 1,75 prosent i november i fjor, så andelen har altså halvert seg på under ett år.

Som en kuriositet har for øvrig også selveste Microsoft-grunnleggeren Bill Gates i et TV-intervju nylig innrømmet at han nå bruker en Android-telefon, som blant andre The Verge meldte.

