Microsoft forbereder seg på å økse Paint

Microsoft flikker og fikser stadig på det to år gamle operativsystemet Windows 10, og i høst kommer den neste store oppdateringen kalt Fall Creators Update.

Denne vil by på flere nyheter, deriblant en funksjon kalt Story Remix som gjør det enkelt å lage små historier av dine personlige bilder og videoer.

Story Remix gjør det lett å lage små historier av dine personlige bilder og videoer. Foto: Microsoft

Opprinnelig var det også planlagt en «tidslinje»-funksjon som skal gi en visuell og kronologisk oversikt over hva du har gjort på datamaskinen tidligere, men denne blir visstnok ikke ferdig i tide.

«Foreldet» Paint

Men siden det uansett vil være noe nytt som kommer inn, er det også noe gammelt som forsvinner ut. Og for de mest nostalgiske av oss vil det nok være med et trist hjerte at vi ser den gamle traveren Microsoft Paint bli stemplet som foreldet.

I en eller annen form har jo det enkle tegneprogrammet Paint vært med fra Windows' spede begynnelse. Arvtageren Paint 3D og «maleappen» Fresh Paint vil naturligvis kunne brukes i stedet, men det er «tyngre» programmer med mer fokus på bruk av penn og berøring.

I denne sammenhengen betyr foreldet at programmet ikke vil videreutvikles eller flikkes på. Trolig vil det da bli fullstendig fjernet i en kommende versjon av operativsystemet, og det er altså i denne kategorien Paint befinner seg.

Bort med Leser-appen

Hele lista over hva som blir fjernet (removed) og hva merkes som foreldet (deprecated) finner du på Microsofts egne supportsider.

Leser-appen – ofte brukt til å lese PDF-filer – skal fjernes for godt. Funksjonaliteten skal i stedet bakes inn i Microsofts nye nettleser Edge.

3D Builder-appen vil også fjernes fra å være installert som standard, men skal i det minste kunne lastes ned fra Windows Store.

Ellers kan det være greit å vite at gammel Outlook Express-kode skal klippes bort, mens det blir ryddet i skjermbeskytterfunksjonaliteten. I første omgang ser det ut til at alle referanser til skjermbeskytteren blir tatt vekk fra Innstillinger, men fremdeles er å finne i Kontrollpanelet.

Men i likhet med Paint vil da trolig hele skjermbeskytterfunksjonaliteten bli fjernet på et senere tidspunkt.

