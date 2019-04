Microsoft får ikke bestemt seg for hva de vil med MS Paint

Det er ikke ofte vi kan si at noe er «godt og gammelt» i dataverdenen. Men når det gjelder akkurat Microsofts gamle tegneprogram, går det i hvert fall an å titulere den som gode, gamle MS Paint.

Likevel har denne applikasjonen, som har vært med i alle versjoner av operativsystemet siden Windows 1.0 i 1985, levd på nåde de siste årene. For to år siden var nemlig Microsoft ganske klare på at den ikke lenger skulle være fast inventar i Windows 10.

Men den er altså fremdeles på plass, og blir etter alt å dømme ikke fjernet med det første.

Yes, MSPaint will be included in 1903. It'll remain included in Windows 10 for now. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) 23. april 2019

Det er senior program manager Brandon LeBlanc hos Microsoft som forsikrer oss om at Paint også blir å finne i Windows 10 versjon 1903 eller «May 2019 Update» som den også kalles. Og det virker som den kommer til å være med i overskuelig framtid også.

Grunnen til at LeBlanc gikk ut med denne tweeten, var at advarselen om at MS Paint skulle fjernes i en kommende oppdatering plutselig var tatt bort.

Skulle inn i Windows Store

Den opprinnelige planen hos Microsoft var å fjerne Paint fra å være installert som standard, og heller la de som ønsker det laste ned applikasjonen fra Windows Store.

Foto: Microsoft

Microsoft gjorde dette krystallklart etter massiv kritikk fra brukere som trodde programmet kom til å bli økset for godt for to år siden:

– I dag har vi sett en utrolig strøm av støtte og nostalgi rundt MS Paint. Hvis det er noe vi har lært, er det at MS Paint har mange fans etter 32 år. Det har vært fantastisk å se så mye kjærlighet for vår gamle, trofaste app, skrev Megan Saunders, General Manager i 3D for Everyone Initiative den gangen.

Vi vet ikke helt hvorfor Microsoft etter alt å dømme har ombestemt seg og vil beholde Paint som et forhåndsinstallert program – inntil videre. Men vi er ganske sikre på at avgjørelsen vil glede mer enn den vil forargre.

Fikk du med deg den naturtro julenissetegningen i Paint?

Bildet tok 50 timer å lage >>>