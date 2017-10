Microsoft Edge lanseres til Android og iPhone

Microsofts arvtaker til Internet Explorer, Edge, tar skrittet fra Windows 10 og nå over til mobilplattformen. På Windows-bloggen skriver Microsoft at de nå skal lansere Edge til både Android og iOS.

Selskapet skriver at de har fått mange forespørsler om dette fra folk som bruker Windows 10 på PC, og nå har de altså lyttet.

Sømløshet mellom PC og mobil

Foto: Microsoft

Mobilversjonen kommer med mange av de gjenkjennelige funksjonene fra PC-utgaven av nettleseren, men det Microsoft fokuserer på i kunngjøringen er sømløsheten som den mobile Edge-utgaven byr på mellom mobil- og PC-plattformen.

Dette betyr at du fritt kan flytte innhold mellom de to plattformene, slik at du for eksempel kan fortsette på PC akkurat der du slapp ved å åpne den samme siden du hadde åpnet på mobilen – eller lagre den til senere bruk. Passord og favoritter er også synkronisert på tvers av plattformene.

Mobilutgaven av Edge har også de såkalte Reading View- og Reading List-funksjonene, som organiserer innholdet på nettet på en bedre og mer oversiktlig måte.

Edge til Android og iOS er foreløpig kun lansert i en «preview»-utgave i begrenset omfang. Den endelig utgaven skal ifølge Microsoft lanseres senere i år, men den har ennå ikke fått en konkret slippdato. Mer informasjon kan du finne hos Microsoft.

