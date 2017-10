Microsoft bekrefter: Surface Pro kommer med 4G-støtte

Microsoft avholder denne uken konferansen Future Decoded i London, og i dag ble det annonsert at Surface Pro blir tilgjengelig i en LTE-versjon fra og med 1. desember.

Dette er første gang Surface-maskiner med støtte for mobilnett blir tilgjengelig i Norge, og den nye versjonen er hovedsaklig tiltenkt bedriftsmarkedet.

Microsoft Norge melder at maskinen vil bli tilgjengelig via deres partnere.

Støtter alle 4G-bånd

Surface Pro (til høyre) sammen med Surface Book, som er større og kraftigere. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Modellen skal komme med støtte for alle 4G-bånd i verden, takket være Qualcomms Snapdragon X16-modem - det samme som brukes i mobilbrikkesettet Snapdragon 835.

LTE-varianten kommer i en basisutgave med Core i5-prosessor, 4 GB minne og 128 GB lagring, i tillegg til en oppgradert variant med 8 GB minne og 256 GB lagring.

Batteritiden skal være tilnærmet like god som standardutgaven.

Da vi testet Surface Pro tidligere i år, konkluderte vi med at den fortsatt er en svært god hybridmaskin, men at den kanskje manglet det lille ekstra som ville gjort den like spennende som forgjengeren Surface Pro 4 var da den kom.

Pris på LTE-modellen i Norge er ikke kjent, men i USA har Microsoft lagt på 150 dollar sammenliknet med den likt spesifiserte modellen uten 4G-modem.