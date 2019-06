Microsoft avslørte neste generasjon spillkonsoll kalt «Project Scarlet»

I helgen har spillentusiaster fra hele verden samlet seg i USA for den årlige spillmessen E3. Der kunne Microsoft avsløre at de er på god vei med deres neste spillkonsoll, foreløpig bare kalt «Project Scarlet», som skal slippes mot slutten av neste år.

Selv om det manglet en del konkrete detaljer fra scenen på E3, gjorde Microsoft det klart at det er spill som står i fokus:

– Den skal være designet og optimalisert for kun én ting: spilling, sa Xbox-sjef Phil Spencer under avsløringen.

Det kan virke som en ganske selvfølgelig ting å si under lanseringen av en spillkonsoll, men husker vi tilbake til lanseringen Xbox One var fokuset på noe helt annet. Da ville Microsoft både lage en spillkonsoll for gamerne, samtidig som de skulle gjøre Xbox One til en slags hjemmesentral med stemmestyring. De lyktes aldri helt med den tilnærmingen, og nå er fokuset altså tilbake til «bare» gaming.

Ekstrem ytelse

Se skrytevideoen til Microsoft.

«Project Scarlet» skal tilsynelatende få ganske imponerende innmat, hovedsakelig levert fra amerikanske AMD. Prosessoren skal være spesiallaget for konsollen, basert på AMDs Zen 2- og Radeon RDNA-arkitektur, og den skal være fire ganger kraftigere enn Xbox One X, som i dag er markedets kraftigste.

Microsoft avslørte også at de bruker rask GDDR6-minne, samt en «ny generasjon SSD», hvor de blant annet bruker SSD-en som VRAM.

– Dette burde øke ytelsen med 40 prosent sammenlignet med dagens generasjon, sa en Microsoft-ansatt i lanseringsvideoen deres.

Så hva slags spesifikasjoner vil alt dette føre til? Ifølge Microsoft skal deres neste generasjon spillkonsoll by på oppløsning opptil 8K, 120 bilder i sekundet og ray-tracing.

Vi tviler sterkt på at den vil kunne by på alle disse tre tingene samtidig, men Microsoft sa at flere spillstudioer nå allerede jobber med å utvikle og forberede spillene sine for neste års spillkonsoll.

Bare ett spill ble nevnt ved navn, Halo Infinite, som skal være klar på lanseringsdagen.

Hva med PlayStation 5?

Selv om E3 regnes for å være årets største spillmesse, valgte Sony å ikke avsløre videre detaljer om deres kommende PlayStation 5. Det var imidlertid flere ting ved Microsofts «Project Scarlet»-lansering som hørtes kjent ut.

Sonys neste spillkonsoll skal nemlig også ha støtte for oppløsning opptil 8K, SSD-lagring og AMD-baserte komponenter. Sony nevnte også spesifikt at deres spillkonsoll skal takle 4K-oppløsning og 120 bilder i sekundet samtidig.

Foreløpig er det ytterst få TV-er på markedet som har noen av disse spesifikasjonene, med bare en håndfull 8K-TV-er og like få TV-er med høy bilderate, men i løpet av de neste årene vil nok begge deler bli store fokusområder for TV-produsenter.