Microsoft-ansatte har nå begynt å jobbe i trehytter

Konkurransen er hard i teknologiverdenen, og da gjelder det å legge til rette for at arbeidernes små grå trives best mulig. Nå har Microsoft forsøkt seg på en ny vri. De har nemlig bygget trehytter til sine ansatte, kan man nå lese på den offisielle Microsoft-bloggen.

Tanken bak påfunnet er å tenke nytt når det gjelder arbeidsmiljø, og legge bedre til rette for trivsel, glede og produktivitet i arbeidshverdagen. Ifølge Microsoft har forskning nemlig vist at naturlige omgivelser gjør nettopp dette.

Skal skjerpe mentale egenskaper

Hyttene er konstruert rundt ekte trær i en høyde på cirka fire meter over bakken og er altså relativt enkle byggverk uten massevis med moderne finesser, med unntak av WiFi, som selvsagt er på plass. Hyttene er også utstyrt med mye utendørsplass med benker.

Foto: Microsoft

Microsoft har bygget til sammen tre trehytter, hvorav to er åpne for alle ansatte, mens den tredje er en «salong» som skal være ferdig litt senere i år.

Forskningen som Microsoft viser til i blogginnlegget indikerer at naturen både stimulerer «belønningsmekanismen» i hjernecellene, reduserer stress og blodtrykk, samtidig som det skjerper positive egenskaper som kreativitet, fokus og gjenoppretter den mentale slitasjen som arbeid gjerne fører til.

Foto: Microsoft

I tillegg til å by på unike omgivelser er konseptet også ment å legge bedre til rette for en mer åpen møteplass med mer sømløs interaksjon mellom arbeiderne, og på den måten føre til hevet produktivitet. En video av Microsofts trehuskonsept kan du se under.

Microsoft er ikke de eneste som satser på kreative tilnærminger til arbeidsmiljø. I sommer meldte vi for eksempel at Facebook skal bygge en hel liten landsby for sine ansatte som skal by på både dagligvarebutikker, leiligheter og andre fasiliteter.

