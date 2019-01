Meizu har laget en keramisk telefon helt uten åpninger

Den kinesiske mobilprodusenten Meizu avduket nylig et nytt flaggskip under navnet Zero. Navnet er ment bokstavelig og viser til at det ikke er én eneste åpning i telefonen som er bygget i keramisk materiale. Telefonen har heller ikke tradisjonelle knapper.

Nå viser det seg at også salg og bestilling av telefonen foregår på uvanlig vis. For det første er prislappen på hele 1300 dollar, eller 11 000 kroner før norske avgifter. Og for det andre må telefonen bestilles på spleisenettstedet Indiegogo.

Svindyr toppmodell

Slik ser Meizu Zero ut på baksiden.

Det finnes mange dyre mobiltelefoner å få kjøpt både i Norge og i utlandet, men priser på godt over 1000 dollar er likevel forholdsvis uvanlige enn så lenge. Meizu har typisk vært kjent for å lage relativt rimelige, men svært gode telefoner. For eksempel koster modellene 16 og 16th mellom 3700 og 5200 kroner, samtidig som de har teknologi du kun finner i et fåtall langt dyrere toppmodeller.

Vanligvis selges Meizu-telefoner på nett og i butikker. Folkefinansiering via Indiegogo og Kickstarter er i hovedsak arenaer for nystartede foretak, men nettstedene har i det siste også blitt brukt en del for å dra i gang produksjonen av enkelte mer uvanlige påfunn fra etablerte selskaper.

Må selge 77 telefoner

Zero likner en del på 16- og 16th-modellene som er betraktelig rimeligere å kjøpe, men som både bruker vanlig SIM-kort og lader. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Normalt betyr også slike løsninger en viss usikkerhet om de lanserte dingsene faktisk blir produsert. Men i dette tilfellet ønsker Meizu å dra inn 100 000 dollar på kampanjen, og med en prislapp på 1300 dollar per Zero-telefon burde det bety at vedkommende som kjøper telefon nummer 77 i rekken også er den som drar i gang samlebåndet.

Så langt er det solgt 17 telefoner, samtidig som kampanjen har tatt inn nesten 24 000 dollar etter bare å ha vært i drift noen timer.

Meizu Zeros mest spesielle egenskap er at den er helt uten hull i mobilchassiet. Det betyr at muligheter for minnekort eller hodetelefonkontakter utgår. Du får ikke en gang satt inn SIM-kortet ditt, siden denne telefonen bruker innebygget eSIM.

PS! Det er foreløpig uvisst om Meizu Zero vil fungere i norske mobilnett. Vi har kontaktet Telenor og Telia for å se om vi får klarhet i dette. Begge operatørene støtter eSIM i enkelte varianter.

Noen ladetilkobling har den heller ikke. Denne telefonen lades utelukkende trådløst.

Låner egenskaper fra Mi Mix

Xiaomi Mi Mix var den første telefonen som nesten i sin helhet dekket forsiden med skjerm, mens bakside og rammer var i keramisk materiale. Bilde: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

I andre deler av designen har Zero mer til felles med etablerte aktører. Kinesiske Xiaomi virker å ha vært en inspirasjonskilde for to av Zeros mer spesielle designvalg. Det er nemlig ikke en tradisjonell høyttaler i telefonen. I stedet er det en såkalt piezoelektrisk løsning som vibrerer skjermen for å lage lyd. Dette så, eller hørte, vi første gang i Xiaomis opprinnelige Mi Mix-telefon.

Mi Mix var også en særdeles kostbar affære med tanke på produsentens generelle prisnivå. Det ble delvis forklart av at hele telefonens rammer og bakside var bygget i keramisk materiale, en måte å bygge telefoner på som er svært kostbar og vanskelig.

Det er også metoden som er valgt for nettopp Meizu Zero.

Uten tradisjonelle knapper

HTC U12+ har jukseknapper på siden. Disse er ikke faktiske knapper, men trykkfølsomme områder på telefonen. Meizu har valgt en liknende løsning for Zero. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Siden den altså heller ikke har hull til knapper er disse erstattet av trykkfølsomme områder, på samme måte som i HTCs U12+. En telefon som riktig nok har utstikkende områder for volum- og av-/på-funksjonene på siden, men der alt styres av en trykksensor i rammen på telefonen.

Ellers har Meizu Zero faktisk også en del til felles med langt rimeligere Meizu 16. Den karakteristiske LED-blitsen rundt lasersensoren på baksiden er fortsatt med. Over den finner du en dobbel kameraløsning.

Som med 16-modellene er fingerleseren bygget inn i den 5,99 tommer store AMOLED-skjermen. På innsiden er det Snapdragon 845-brikken fra Qualcomm som styrer showet.

Raskere versjon på vei?

Det ble nylig kjent at det kommer nye Meizu 16-modeller med Snapdragon 855-prosessorer i, kjent som Meizu 16s. Gitt at telefonen fremstår aller mest som en svært luksuriøs variant av Meizu 16 virker det sannsynlig at også Zero vil få en slik oppgradering etter hvert.

Dette blir forøvrig også Meizus første vanntette telefon. En egenskap som er relativt uvanlig å finne i telefoner fra litt mindre kinesiske mobilprodusenter.

Meizu 16th overbeviste da den var innom til test - blant annet fordi den var så god å holde »