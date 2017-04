Med Facebooks nye VR-kamera kan du bevege deg rundt inni videoen

Facebook har som kjent allerede kastet seg inn i VR-kameradansen med sitt Surround 360-kamera som selskapet lanserte i fjor. Siden den gang har Facebook puslet videre med teknologien, og på den nylig avholdte F8-konferansen viste de frem den nye generasjonen 360-graderskamera, som byr på imponerende egenskaper.

De to nye kameraene heter X6 og X24 og er altså runde kameraer med henholdsvis seks og hele 24 kameraer.

Med de nye produktene har Facebook ifølge dem selv tatt konseptet med VR-gradersvideoer enda et steg videre. Det dette betyr i praksis er at kameraene faktisk gjør det mulig å ta opp videoer hvor man kan bevege hodet rundt inni selve videoen og kikke på objekter fra flere vinkler.

Kameraene kommer i form av én modell med seks kameraer og en mer påkostet utgave med hele 24 objektiver på innsiden. Foto: Facebook

Realiserer «ekte» VR

Videoene vil med andre ord ha samme egenskaper som et fullverdig VR-program- eller spill, der vanlige 360-gradersvideoer som kjent kun lar deg kikke rundt mens selve omgivelsene er låst i samme posisjon uansett hvordan man beveger seg.

Dette er mulig til tross for at kameraet selv står i ro under opptaket. Facebook forklarte under presentasjonen at det hele fungerer ved at kameraet fanger opp dybdeinformasjon fra omgivelsene som ikke er direkte tilgjengelig for kameralinsene ved hjelp av «piksel-overlapping» og avanserte datasyn-algoritmer.

Dessverre gikk ikke selskapet i større tekniske detalj om hvordan teknologien faktisk fungerer, men en demonstrasjon på scenen indikerte i alle fall at den faktisk fungerer. Kameraene gjør det dermed mulig for folk å enkelt lage «ekte» VR-videoer man kan dele med andre.

De nye X6- og X24-kameraene skal visstnok bli tilgjengelig senere i år, men pris og tilgjengelighet er ikke kjent. Det er heller ikke kjent om kameraene vil være innen rekkevidde for vanlige forbrukere.

