Med disse vil Samsung kvitte seg med «kameraklumpen» på mobilene

Mobilene blir stadig tynnere, men en del komponenter står i veien for videre slanking. Blant disse er gjerne kameraene, som alltid lager en liten «bul», men denne vil mobilgiganten Samsung nå prøve å kvitte seg med. Det skal de gjøre med nye bildesensorer som selskapet nylig kunngjorde.

De nye ISOCELL-sensorene heter Fast 2L9 og Slim 2X7 og skal ifølge Samsung legge til rette for eliminering av den berømte kameraklumpen på mobilen ved hjelp av ekstra spinkle brikker, uten at det skal gå på bekostning av detaljgjengivelse og lyssensitivitet.

ISOCELL Slim 2X7. Foto: Samsung

Krymper pikselstørrelsene

Slim 2X7-sensoren er på 24 megapiksler og har en pikselstørrelse på bare 0,9 mikrometer, som skal være det aller minste som er oppnådd hittil på en bildesensor. Samsung slapp den første bildesensoren med en pikselstørrelse på 1 mikrometer i 2015, og nå har selskapet altså kommet enda lavere.

Til tross for den lave pikselstørrelsen sier Samsung at fargegjengivelsen er ivaretatt takket være en forbedret DTI-teknologi (deep trench isolation), som hindrer lekkasje mellom fotodiodene i sensoren. I tillegg har denne sensoren den såkalte Tetracell-teknologien, som går ut på å «kombinere» fire piksler til å fungere som én piksel for bedre lyssensitivitet.

Fast 2L9 er på sin side en Dual Pixel-sensor på 12 megapiksler med en pikselstørrelse på 1,28 mikrometer, en reduksjon fra 1,4 mikrometer på selskapets forrige Dual Pixel-modeller. Dual Pixel-teknologien innebærer at det benyttes to fotodioder i hver piksel i stedet for én, som blant annet skal gi ekstra gode egenskaper i lav belysning.

Det er uvisst akkurat når vi får se de nye sensorene på markedet og hva slags utslag de vil gi på mobildesignet, men den som venter får se.

