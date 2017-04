Med disse brillene fra DJI er det som om du er med på droneferden

Vi er mest vant med at DJI lanserer droner, men en gang iblant klasker selskapet til med interessante tilleggsprodukter. Nå har DJI lansert et par briller som skal gjøre dronebruken langt mer oppslukende og interessant, melder blant andre TechCrunch.

Brillene, som ser ut som et par VR-briller, heter simpelthen DJI Goggles og er laget for å gi brukeren en skikkelig realistisk førstepersonsopplevelse når man flyr dronen.

Produktet benytter DJIs nye OcuSync-standard, som gjør det mulig å strømme video i 720p-oppløsning og 60 bilder per sekund over lange avstander, og 1080p-oppløsning over kortere avstander. Forsinkelsen skal ligge på 110 millisekunder, som DJI sier er svært lavt.

DJI Goggles. Foto: DJI

Sporer hodebevegelsene

Brillene har to skjermer med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler hver, og på siden finnes en berøringsflate du kan bruke til innstillinger. Ellers er mye av poenget med brillene at de kommer med hodesporing, slik at du både kan snu på selve dronen og styre vinkelen på kameraet om bord ved å snu på hodet.

Du kan også velge en modus hvor kun selve gimbalen beveger seg når du snur på hodet, og ikke hele dronen. Brillene har også støtte for DJIs nye Fixed Wings-modus, som innebærer at gimbalen låses til dronens horisontale akse for å etterligne perspektivet til et fly.

I kombinasjon med hodesporingen til Goggles-brillene skal denne modusen gi en slags fullverdig flyopplevelse. Av andre opplysninger skal brillene være behagelige å ha på seg, og det går også an å vippe opp selve skjermdelen slik at man ikke trenger å ta av seg brillene for å orientere seg.

Det er verdt å merke seg at brillene kun er kompatible med den nye Mavic Pro-dronen i trådløs modus, da dette er den eneste så langt som støtter OcuSync, men andre droner kan brukes via USB- og HDMI-standardene. Les mer på hjemmesiden, og se demonstrasjonsvideo under.

