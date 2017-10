Med dette kameraet skal Samsung legge til rette for skikkelig gode VR-videoer

VR-kameraer blir stadig mer tallrike, og i en pressemelding har Samsung nå avduket en ny modell for entusiastene som ønsker å lage VR-videoer av høy kvalitet. Kameraet har fått navnet 360 Round.

360 Round benytter så mye som 17 kameraer, hvorav åtte er plassert parvis og horisontalt og ett er plassert vertikalt.

Kameraet er i stand til både sanntidsstrømming og opptak i stereoskopisk 3D med en oppløsning på opptil 4096 x 2048 piksler per øye og med en bildefrekvens på 30 bilder per sekund. Det skulle altså ikke være noe å si på kvaliteten.

Samsung 360 Round. Foto: Samsung

Vann- og støvtett

Av andre spesifikasjoner har kameraet til sammen åtte mikrofoner som kan ta opp tredimensjonal lyd (spatial sound), og kameraet tåler også en del i kraft av å være IP65-sertifisert, som betyr at det er både vann- og støvresistent. Maskinvaren omfatter også 10 GB minne og eMMC-lagring på 40 GB.

Innpakningen skal også være hardfør, og ifølge Samsung har kameraet en spesiell unibody-kropp som reduserer varme og gjør vifter unødvendige, samt bidrar til et kompakt design.

Kameraet har ytre dimensjoner på 205 x 205 x 76,8 millimeter, og vekten ligger på 1,93 kilogram. Samsung 360 Round skal først bli tilgjengelig i USA denne måneden, men deretter skal det også slippes på andre markeder. Når det eventuelt blir tilgjengelig her, og til hvilken pris, er uvisst. Det er imidlertid trolig ikke et billig produkt, spesielt ikke med tanke på at Nokias 360-kamera Ozo koster ekstremt mye.

