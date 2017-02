Trenger du en stemmeopptaker du kan feste i kragen?

Dersom du skulle har behov for å ta opp en muntlig melding er mobilen alltids en mulighet, men samtidig mindre praktisk om du trenger noe som er umiddelbart tilgjengelig. Nå har det kommet et produkt på Kickstarter som lar deg enkelt ta opp stemmen i en fei.

Produktet heter Senstone og beskrives som en «smart», bærbar stemmeopptaker. Enheten kan festes på for eksempel jakke- eller skjortekragen og lar deg ta opp stemmen med ett enkelt trykk.

Kobles til mobilen

Det dreier seg om et ganske kompakt produkt med en ytre diameter på 2,9 centimeter og en vekt på 11 gram. I likhet med så mange andre «smarte» produkter kan Senstone altså kobles til mobilen, og hensikten med dette er å lagre meldingene sine i nettskyen, noe som skjer sømløst og automatisk.

Foto: Kickstarter

Du kan også bruke den uten nettilkobling, og om du gjør det vil de verbale notatene dine synkroniseres med nettskyen idet du er innen Bluetooth-rekkevidde igjen. Enheten ser ikke ut til å ha Wi-Fi-støtte.

Dingsen er ellers utstyrt med et knippe hvite LED-indikatorer som gir informasjon om opptaksstatur, mobiltilkobling og batteristatus. I tillegg til å festes på klær kan enheten også festes på et armbånd, slik at man kan bære den som en klokke, og kan kan også henge den rundt halsen.

Har samlet inn det dobbelte av målet

Produktet er integrert mot et knippe tredjepartsapper, for eksempel EverNote, og kan konvertere tale til tekst, men det ser ut til at bare et knippe språk har støtte for dette foreløpig. Senstone har blitt ganske populært på Kickstarter og har samlet inn over 100 000 dollar av et mål på 50 000 dollar med 30 dager igjen.

Leveringstidspunktet er beregnet til juli i år, og den endelige utsalgsprisen ligger på 145 dollar. Du kan imidlertid sikre deg et eksemplar om du lover bort 100 dollar til prosjektet nå. Flere detaljer om produktet kan finne på Kickstarter, og se også introduksjonsvideo under.

