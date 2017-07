Med denne kan du bruke mobilen uten mobil- og internettdekning

Folkefinansieringsnettstedet Kickstarter er fødestedet til mange nye teknologikonsepter, hvorav mange er relatert mobiler. Nå har det dukket opp et nytt produkt som skal gjøre deg mindre avhengig av mobildekning når du er på farten, melder Digital Trends.

Sonnet er navnet på en ny Kickstarter-dings som setter deg i stand til å sende tekstmeldinger, stemmeopptak, bilder og GPS-posisjonen din med mobilen uten tilgang til både mobilnett, Internett og satellitter.

Rekkevidde på opptil 10 kilometer

Selve produktet tar form som en liten sekskantet sak og fungerer ifølge utviklerne ved å benytte omtrent samme teknologi som walkie-talkier, altså toveis radiobølger som kan sendes over lengre avstander.

Brukeren kobler mobilen sin til Sonnet-enheten via Wi-Fi, og deretter kan du kommunisere med andre mobiler i form av tekstmeldinger. Enheten har ifølge utvikleren en rekkevidde på opptil 5 kilometer under normale omstendigheter.

Rekkevidden kan imidlertid komme helt opp i det dobbelte av dette, altså 10 kilometer, dersom brukerne har en klar synslinje mellom seg, for eksempel om man befinner seg på toppen av hvert sitt fjell.

Enheten bruker langdistanse-radiobølger til å kommunisere med der det ikke finnes mobildekning, og kobler seg til mobilen din via Wi-Fi. Foto: Kickstarter

AES-kryptert og værsikker

Systemet har også mesh-støtte, som betyr at andre Sonnet-enheter kan formidle signalet videre på en slik måte at du kan komme i kontakt med andre som ikke befinner seg innen punkt-til-punkt-rekkevidde. Dermed kan den effektive rekkevidden altså bli vesentlig større.

Av øvrige spesifikasjoner har enheten dimensjoner på 8,8 cm x 8 cm x 1,7 cm og en vekt på 160 gram. Batteriet er på 4000 mAh, som skal holde til 24 timers bruk, og kommunikasjonen er ende-til-ende-kryptert via AES-standarden. Den har også IP66-sertifisering, som betyr at den er støvtett og tåler kraftig vannsprut.

Nytteverdien til produktet kan nok sies å være begrenset med tanke på at alle man kommuniserer med må være i besittelse av enheten, og ikke minst er rekkevidden tross alt ganske liten. Likevel har Sonnet dratt inn 43 000 dollar av et mål på 17 000 dollar med 29 dager igjen, og må nok derfor sies å være en suksess. Mer informasjon finner du på Kickstarter, og se også video under.

