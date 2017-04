LGs nye PC-skjerm har både 4K-oppløsning, HDR-støtte og et lekkert design

I forbindelse med CES-messen i januar kunngjorde LG en ny, fristende PC-skjerm som kan skryte på seg både 4K-oppløsning og HDR-teknologi, kalt 32UD99. Nå er skjermen lagt ut for forhåndsbestilling i USA, som betyr at vi vet litt mer om modellen, blant annet prisantydning.

Over dammen vil skjermen har en antydet pris på 1000 dollar, som altså betyr at man trolig må bla opp noe i størrelsesorden 10 000 kroner for skjermen her til lands. Norsk pris og lansering foreligger imidlertid ikke ennå.

Bredt fargespekter

32UD99 har en størrelse på 32 tommer og rommer altså 3840 x 2160 piksler. Den er kompatibel med HDR10, som er den vanlige, generiske HDR-standarden. Teknologien går i korte trekk ut på at mørke og lyse deler av bildet gjengis i langt større detalj og at fargerommet er mye større enn med vanlig skjermteknologi, som gir mer naturlig fargegjengivelse.

Foto: LG

I tillegg til dette har skjermen også solid fargegjengivelse i kraft av at den er i stand til å vise 95 prosent av det såkalte DCI-P3-fargerommet. Kravet for HDR-standarden ligger på 90 prosent, så skjermen ligger altså over kravet.

Meget spinkel ramme

Av øvrige tekniske spesifikasjoner har skjermen et IPS-panel med en responstid på 5 millisekunder, AMDs FreeSync-teknologi som skal hindre riving i bildet, og en normal og maksimal lysstyrke på henholdsvis 350 og 550 nits. Tilkoblingene omfatter USB-C. DisplayPort 1.2, to HDMI 2.0a-porter og to USB 3.0-porter.

32UD99 har ellers et ganske lekkert design og er det LG kaller rammeløs. Nærmere bestemt har skjermen en temmelig spinkel ramme på kun 1,3 millimeter. Skjermen er også utstyrt med to høyttalere på 10 watt som ifølge LG leverer fyldig og god bass. Mer informasjon kan du finne på produktsiden, og norsk pris og lanseringsdato er altså ikke kjent.

