LGs nye mobil har et batteri som skal vare og vare og vare

Det var i mars i fjor at LG for første gang presenterte sin nye X-serie av mobiltelefoner som består av rimelige modeller som alle byr på én «premium»-egenskap hver. Nå har LG avduket den seneste i denne rekken, nemlig LG X Power2.

Som navnet antyder er det strøm som står i fokus denne gangen. LG X Power2 klasker nemlig til med et batteri på solide 4500 mAh, en kapasitet man vanligvis kun finner på brettmobiler i det øvre prissjiktet.

LG X Power2. Foto: LG

Skal holde en hel helg i strekk

Mobilen retter seg med dette mot folk som bruker ekstra strømhungrige apper, og som konsumerer mye multimediainnhold. Ifølge LG kan mobilen avspille video sammenhengende i rundt 15 timer, bruker til navigasjon i cirka 14 timer eller surfe på nettet i omkring 18 timer.

Ved vanlig, blandet bruk skal mobilen kunne holde ut en hel helg uten å måtte lades. Den byr også på hurtigladingsteknologi som innebærer at det tar cirka to timer å fullade batteriet og én time for å lade 50 prosent.

Av andre nevneverdige egenskaper har LG X Power2 et vidvinkelkamera i fronten for å redusere behovet for en stang eller annet tilbehør når man tar selfier. Det er uvisst akkurat hvilken synsvinkel kameraet opererer med. Utover dette er ikke mobilen, i likhet med de andre X-modellene, direkte imponerende når det gjelder tekniske spesifikasjoner.

Mobilen skal lanseres i «nøkkelmarkeder» i Europa fra neste måned, men det er ennå uvisst når mobilen blir tilgjengelig i Norge og til hvilken pris.

Øvrige tekniske spesifikasjoner:

Skjerm: 5,5 tommer HD In-cell Touch

Prosessor: 1,5 GHz Octa-Core

Kamera: Bak: 13 MP / Front: 5 MP (vidvinkel / LED-blits)

Minne: 2 GB eller 1,5 GB RAM / 16 GB ROM / Micro SD (opptil 2 TB)

Batteri: 4500 mAh (ikke utskiftbart)

Operativsystem: Android 7.0 Nougat

Størrelse: 154,7 x 78,1 x 8,4 mm

Vekt: 164 gram

Nettverk: LTE / 3G / 2G

Tilkoblinger: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0

Farger: Black Titan / Shiny Titan / Shiny Gold / Shiny Blue

