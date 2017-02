LGs nye 5K-skjerm til Mac kan ikke plasseres nær en ruter

I fjor sommer stanset Apple omsider salget av sin velkjente Thunderbolt-skjerm, men i samarbeid med LG lanserte Apple 4K- og 5K-skjermer til MacBook i stedet. Nå viser det seg at disse ikke er helt problemfrie, melder 9to5mac.

En journalist hos nettstedet som gikk til anskaffelse av den nye 5K-skjermen oppdaget nemlig at skjermen blir ubrukelig om den befinner seg innenfor en bestemt avstand til en ruter.

Flimrer og går i svart

Det som skjer er at skjermen visstnok begynner å flimre og går midlertidig i svart når avstanden mellom skjermen og en ruter er på rundt 1-2 meter. Problemet bekreftes av en rekke brukere som har skrevet anmeldelser av skjermen på Apples egne hjemmesider.

LG UltraFine 5K. Foto: LG

I tillegg til at skjermen går i svart fører problemet for mange også til at MacBook-maskinen som skjermen er koblet til fryser, noe som krever omstart av maskinen.

På henvendelser fra flere kunder har LG selv bekreftet at det å plassere skjermen nær en ruter vil kunne påvirke ytelsen til skjermen. Selskapet anbefaler dermed at man plasseres skjermen lengre unna dersom man opplever problemet.

Har også andre problemer

I skjermens manual står det at skjermen bør plasseres på et sted uten elektromagnetisk interferens, men rutere nevnes ikke spesifikt i denne sammenhengen. Nettstedet Ars Technica skriver at det må være en feil hvor deler av skjermen harmonerer på en frekvens på enten 2,4 GHz eller 5 GHz, som altså er de samme frekvensene som vanlige rutere brukere.

De første anmeldelsene av skjermen peker for øvrig også på en del andre tekniske problemer med skjermen, blant annet lydproblemer og at skjermen har vanskeligheter med å våkne fra søvnmodus. Det rapporteres at disse problemene også gjelder 4K-skjermen.

