Så dyr blir LGs syltynne 77-tommers OLED-TV

På CES-messen i år viste LG frem et par eksklusiv OLED-TV-er som er så tynne og minimalistiske at de ser ut som bilder som henger på veggen. Det lå i kortene at TV-ene ikke ville bli direkte billig, og nå foreligger prisen på den dyreste varianten. Som ventet vil den nye OLED-sjarmøren gjøre et realt innhugg i feriepengene.

I en pressemelding kunngjør LG at 77-tommersversjonen av TV-en vil koste 20 000 dollar. TV-en har allerede dukket opp i et antall norske nettbutikker, og der ligger prisen på saftige 200 000 kroner.

Det er dermed en av de aller dyreste TV-ene i selskapets arsenal.

TV-en det dreier seg om har modellbetegnelsen W7, som for øvrig også kommer i en 65-tommersversjon som «bare» har en pris på rundt 76 000 kroner i norske nettbutikker.

Spinkel livvidde

Vi la en Galaxy S7 ved siden av LG W7 i januar, og TV-en var tynnere enn mobilen! Foto: Ole Henrik Johansen, Tek.no

W7-serien er skikkelig slank og ser ut som veggbilder. Foto: LG

W7-serien, som altså skilter med 4K-oppløsning, kommer med det LG kaller «barbérblad-tynn» profil. 65-tommersutgaven har faktisk en livvidde på kun 2,57 millimeter.

TV-ene er laget for å henges rett på veggen ved hjelp av magnetiske fester, og siden det da knapt vil være noe avstand mellom TV-en og veggen, vil TV-en ifølge LG være til forveksling lik et veggbilde. Svært diskré design er med andre ord stikkordet her. I tillegg til dette kommer W7-serien også med den avanserte HDR-løsningen Dolby Vision og lydteknologien Dolby Atmos.

Som vi bemerket i vår titt på W7-serien under CES-messen er det kun selve panelet som henger på veggen, mens øvrig maskinvare og innganger er pakket inn i en slags lydplanke-lignende innretning. Denne fungerer også som nettopp en lydplanke med blant annet Dolby Atmos-støtte, og har som panelet en lekker innpakning.

