LG har laget et klesskap som damper klærne dine til de slutter å stinke

Det er sagt at tre ting er sikkert her i livet: døden, skatten og klesvasken. Sistnevnte har vi heldigvis en maskin som kan ta seg av. Men det er jo ikke sånn at alt må vaskes like grundig – det er forskjell på klær som er dratt gjennom søla og klær som har vært på kroppen noen timer.

I sistnevnte tilfelle vil en full vask og tørk ta unødvendig lang tid og være lite miljøvennlig. Hvis det da i det hele tatt er plagg du faktisk kan kjøre uskadet gjennom et vaskeprogram.

Her kommer LGs nye klesskap, LG Styler, inn i bildet.

Fysisk sett kunne dette produktet kanskje sett ut som et futuristisk kjøleskap eller unødvendig fjong server, men faktum er at vi her snakker om en «dampoppfrisker».

Et lite hjemmerenseri

Akkurat som det er mulig å rengjøre klærne med kjemiske midler i stedet for å hive dem i vaskemaskinen, er tanken med LG Styler at man kan «friske opp» enkelte plagg.

Men det er ingen spesielle kjemikalier inne i bildet her, bare vann. Dette varmes opp og slippes inn som damp i skapet, samtidig med at klærne som henger der automatisk viftes frem og tilbake.

De av dere som da kjenner til «henge-litt-krøllete-skjorte-i-glovarm-dusj»-trikset vil da straks gjette at dette kan gjøre underverker for et litt slitent plagg.

Men dampen sørger ikke bare for å rette ut visse klesplagg. Ifølge LG hjelper dette også til å fjerne lukt og små partikler – deriblant bakterier og allergener som pollen.

I tillegg er det mulig å kjøpe «aroma-ark» som kan gi plaggene en behagelig lukt.

Styler har også et varmeprogram som vissnok vil sørge for skånsom tørking av klær – ned mot en halv time i stedet for et halvt døgns lufttørking.

Buksepressedel til å henge i døra får du også.

Ingen installasjon

Det skal litt til å kalle et dampskap på drøye åtti kilogram for plasseringsvennlig, men du slipper i det minste å legge opp rør ettersom den bruker portable resevoarer til vannet. Altså, du fyller og tømmer den manuelt.

Designmessig er det ikke så mye å klage på med Styler heller. Den har glassdør med berøringspanel, kan settes opp eller programmeres gjennom en mobilapp og finnes dessuten med halvgjennomsiktig dør.

Men moroa både koster og tar litt plass. Med en prisklapp på rundt 25 000 kroner er i hvertfall ikke LG Styler noe alle vil kunne ta seg råd til.

Men i store hus med folk i «dress-og-slips»-yrker vil den helt sikkert kunne finne en rolle. Det samme på kontorer eller andre steder hvor det kanskje kunne vært kjekt å fått «frisket opp» noen plagg i løpet av arbeidsdagen.

Ifølge LG skal Styler være å finne i butikkene allerede neste uke.

