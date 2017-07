LG planlegger å masseprodusere TV-er som dette

LG viste frem sin sammenrullbare OLED-TV allerede på CES-messen i Las Vegas i fjor, men siden har det vært få nyheter om konseptet.

55 og 75 tommer

Nå melder imidlertid Business Korea at LG har planer om masseproduksjon av sammenrullbare OLED-TV-er i full skala fra og med 2020. Det skal dreie seg om størrelser på 55 og 75 tommer, og prisene vil starte på 30 millioner koreanske won, altså snaut 220.000 norske kroner, for 55-tommeren.

En representant for LG sier til nettstedet at prisene vil variere etter format, for eksempel hvorvidt det dreier seg om et vanlig skjermformat eller festet på veggen.

En rullbar TV har den fordel at den kan være ekstremt tynn, i tillegg til at den naturligvis kan rulles sammen og legges vekk om du ikke vil ha den fremme. Det kan potensielt gjøre det mulig å ha en større skjerm enn du (eller maken) kanskje egentlig synes er kledelig i stua.

Verdens største OLED-fabrikk

Skjermene skal produseres på LGs nye fabrikk i Paju, som skal bli 100 meter høy og ha like stort areal som 14 fotballbaner samlet. Det vil gjøre den til den største OLED-fabrikken i verden.

Da vi fikk kikke på de sammenrullbare LG-ene i Las Vegas var det bare en liten prototype som var tilgjengelig. Selskapet hadde imidlertid større og heftig buede skjermer som også så spennende ut.

«Etter å ha fått en gjennomgang hos LG, sitter vi igjen med et imponerende inntrykk. Spesielt ble vi fascinert av rulle-TV-en, men også av å se med egne øyne at teknologien var like fleksibel som teorien tilsier», kunne kollega Ole Henrik Johansen melde etter rundturen.

Det er ellers ikke lenge siden LG viste frem en 77-tommers OLED-skjerm som er både fleksibel og gjennomsiktig. Denne er tiltenkt bruk i utstillingsvinduer og liknende.