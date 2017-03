LG har lansert VR-briller som du kan vippe opp som på en motorsykkelhjelm

For litt siden kom det frem at LG skulle lansere «neste generasjons» VR-briller, og nå melder blant andre UploadVR og The Verge at selskapet har vist frem produktet og avslørt flere detaljer.

Det som først og fremst er verdt å merke seg ved LGs VR-briller, og som gjør at produktet skiller seg ut fra andre, er at de kan vippes opp omtrent på samme måte som med visiret på en motorsykkelhjelm.

Det har altså den praktiske fordelen at man ikke trenger å ta brillene helt av seg når man tar en pause fra VR-spillingen. Når det gjelder tekniske spesifikasjoner har VR-brillene en oppløsning på 1440 x 1280 piksler per øye, som er høyere enn på HTC Vive og Oculus Rift, som begge skilter med 1200 x 1080 piksler per øye.

Ligner på HTC Vive

Opdateringsfrekvensen ligger på 90 Hz, og synsvinkelen er på 110 grader. Begge disse spesifikasjonene er de samme som på rivalene. I tillegg har LGs nye VR-briller kontrollere som ligner svært mye på HTC Vive-kontrollene.

Et annet likhetstrekk brillene har med Vive er at de støtter den samme SteamVR Tracking-plattformen. Det innebærer at LGs produkt skal være i stand til presis, tredimensjonal sporing av brukeren i romskala ved hjelp av basestasjoner, som på Vive.

Som The Verge merket seg har brillene ellers et design som minner en del om PlayStation VR, med blant annet en ring som balanserer vekten, men ifølge den utsendte journalisten var brillene likevel ikke like komfortable som PlayStation VR.

LGs VR-briller er imidlertid ennå kun en utviklerversjon, og den endelige forbrukerversjonen vil trolig by på ulike forbedringer. Når det gjelder pris uttalte LG overfor UploadVR at denne vil tilsvare prisen på dagens generasjon VR-briller. Under kan du se nettstedets demonstrasjon av brillene.

