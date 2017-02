Ryktemakerne liker å fokusere på toppmodellene fra Apple og Samsung, men det er ikke bare de som har spennende modeller i horisonten. Det er også mange forventninger knyttet til LGs nye flaggskip, G6. Nettstedet 9to5google har nå fanget opp et knippe nye opplysninger om mobilen.

I en pressemelding på LGs koreanske hjemmesider ble nemlig mer informasjon om LG G6 sin kameraløsning nylig delt med offentligheten.

Vidvinkel både foran og bak

Pressemeldingen bekrefter blant annet det som allerede lå i kortene, nemlig at mobilen får en dobbel kameraløsning på baksiden, akkurat om på forgjengeren. Det som imidlertid ikke har kommet frem tidligere er at mobilen får vidvinkelkamera både i fronten og på baksiden.

LG G6 får vidvinkelkamera både foran og bak. Foto: Samsung

De to kameraene vil nærmere bestemt operere med en vinkel på henholdsvis 100 grader og 125 grader for front- og hovedkameraet. Det er også verdt å merke seg at vidvinkelkameraet på baksiden får en oppløsning på hele 13 megapiksler, der vidvinkelkameraet på forgjengeren kun hadde en oppløsning på 8 megapiksler.

Skal snart vises frem

LG skriver at de oppjusterte oppløsningen på bakgrunn av etterspørsel blant brukere. Med en vinkel på 125 grader er synsfeltet riktignok litt mindre enn på LG G5, som opererte med 135 grader, men ifølge LG ligger førstnevnte nærmere det naturlige synsfeltet til øynene.

Det vanlige kameraet på baksiden har for øvrig også en oppløsning på 13 megapiksler, ned fra 16 megapiksler på forgjengeren. LG ser ikke ut til å ha avslørt oppløsningen på frontkameraet ennå.

Når det gjelder øvrige spesifikasjoner har vi tidligere oppsummert ryktene, men ingenting er bekreftet ennå. Mobilen skal imidlertid kunngjøres på Mobile World Congress-messen i slutten av februar, så det er ikke lenge til vi får alle detaljene.

