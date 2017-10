LG bekrefter: Toppmodellen LG V30 kommer til Norge

Nå kom bekreftelsen fra LG vi har ventet på: Toppmodellen LG V30 kommer til Norden. Det var langt ifra en selvfølge, ettersom LG V20, fjorårets toppmodell, aldri ble lansert her, og V10 først kom langt og lenge etter lansering.

Og det er ekstra gøy at varianten vi faktisk får hit er den vi mistenker kan slå aller best an av LGs toppmodeller de siste årene. Det var i hvert fall den som imponerte oss aller mest under årets IFA-messe i Berlin.

Bekrefter at V30 kommer, men ...

I tillegg har ikke LG kunnet bekrefte noe om modellen så langt. Dermed har tvilen tatt mange, inkludert en del av våre lesere, som har tipset oss om at LG har holdt kortene tett til brystet. Selskapet er fortsatt sparsom med informasjonen.

Eksakt dato og pris må vi fortsatt vente på, men det er grunn til å håpe på at den vil komme inn bittelitt billigere enn Samsungs svindyre Galaxy Note 8. Noen billig telefon blir dette uansett ikke, for her får du omtrent alt det LG har i sin verktøykasse.

– Vi har nå mulighet til å bekrefte at V30 kommer til Norden i nær fremtid. Dato for salgsstart er foreløpig ikke endelig, får vi vite fra Johan Hall i LG.

Hall forklarer dessuten at vi får flere detaljer så fort pris og endelig salgsdato er spikret.

Trådløs lading og heftig lyd

Det var kanskje ikke helt tilfeldig at det dukket opp en V30 på testbenken hos oss litt tidligere i dag.

Den kjente Quad DAC-løsningen som vi ikke fikk i den europeiske utgaven av LG G6 er med her, og det samme er trådløs lading og helt greie mengder intern plass.

LG har i tillegg satset hardt på karmeafunksjoner. For det første har telefonen en blender på imponerende f/1.6. Linsen på baksiden slipper altså inn mer lys enn så godt som alle andre mobilobjektiv i tilsvarende størrelse.

I tillegg har telefonen mulighet for 4K-filming i råformat, der man også kan legge på fargefiltre «live». En usedvanlig stilig funksjon lar deg dessuten zoome og panorere samtidig, dersom du for eksempel vil nærme deg et ansikt gradvis. Du slipper altså å panorere ved å flytte telefonen for hånd, og bevegelsen blir mye jevnere.

Pris og slippdato fortsatt ukjent

Ellers er det verdt å få med seg at telefonen både er tynn og svært lett - rundt 40 gram lettere enn Samsungs Galaxy Note 8. Den er i tillegg vanntett og skal kunne tåle fall fra 1,2 meter, selv om den er bygget i glass. Vi ville ikke utfordret bakken med denne telefonen uansett, men det er kjekt å vite at den burde tåle litt ekstra.

Så fort vi vet mer om LGs planer for V30 i Norden kommer vi tilbake med mer.

Les sniktitten på LG V30 her »