Lenovos nye Chromebook kan du bruke som Android-nettbrett – og den blir billig

Chromebook-maskinene er rimelige alternativer for folk som bare har bruk for grunnleggende nettfunksjonalitet på farten, men maskinene har nå også fått støtte for Android-apper, som gir dem litt mer anvendelige. Nå har Lenovo kunngjort en ny modell som skal utnytte dette til fulle.

Lenovos nye produkt heter Flex 11 og er ifølge produsenten laget med nettopp Android-apper i tankene. Nærmere bestemt skal maskinen kunne kjøre Android-apper på en sømløs måte, men ikke før litt senere i år.

Maskinen er i tillegg en såkalt konvertérbar Chromebook som lar deg vippe skjermen helt rundt, som altså innebærer at du kan bruke den som et tilnærmet «fullverdig» Android-nettbrett.

Lenovo Flex 11 Chromebook. Foto: Lenovo

Ingen muskelbunt

Flex 11 er ganske forsiktig utstyrt maskinvaremessig, men så er også prisen deretter. Modellen har en uspesifisert, firekjerners prosessor på 2,1 GHz, 4 GB minne og 32 GB lagringsplass. Skjermen, som altså har berøringsstøtte, er på 11,6 tommer og har en oppløsning på 1366 x 768 piksler.

Batteriet skal holde til 10 timers bruk, og vekten ligger på 1,3 kilogram. Et webkamera med 720p-oppløsning er også på plass, og når det gjelder tilkoblinger har Chromebook-en både HDMI, USB 3.0, mic/audio jack, SD-kortleser og USB-C.

Ellers kan Lenovo også opplyse om at Flex 11 tåler en liten trøkk og er godkjent for fall fra opptil 75 centimeter fra bakken. Den har dessuten forseglet pekeplate som er beskyttet mot vannsøl, forsterkede porter og et tastatur utstyrt med kanaler som leder væske bort fra interne komponenter.

Prisen på Flex 11 ligger på ganske beskjedne 279 dollar i USA. Norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent. Les mer på produktsiden.

(Via Engadget)