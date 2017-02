Lenovo sier dette produktet tilhører en helt ny kategori

Det begynner å bli mange produktsegmenter etter hvert, ikke minst når det gjelder ulike måter å kombinere nettbrett- og PC-funksjonalitet på. Nå mener kinesiske Lenovo at de likevel har kommet opp med noe nytt, i form av sitt nye produkt Yoga A12.

Yoga A12 beskrives av produsenten som et rimelig Android-nettbrett som passer inn i en «ny PC-kategori». Produktet består av en nettbrettdel og en tastaturdel, men sistnevnte er ikke et vanlig tastatur.

Billigutgave av Yoga Book

I stedet er det en helt flat berøringsflate hvor tasteoppsettet lyser opp på overflaten. Det er med andre ord det samme Halo-tastaturet som Lenovo introduserte med sin Yoga Book i fjor høst. Dermed kan man altså kalle Yoga A12 en slags billigutgave av Yoga Book.

Den har kun 2 GB minne og 32 GB lagringsplass, halvparten av det man finner på Yoga Book. Tastaturdelen på Yoga A12 har heller ikke tegnebrettfunksjonaliteten til Yoga Book. Prosessoren er imidlertid fremdeles en Intel Atom x5-brikke.

Lenovo Yoga A12. Foto: Lenovo

Større skjerm, men lavere oppløsning

Den tynne tastaturdelen innebærer ellers at produktet er ganske smale saker, med en livvidde på kun 5,3 millimeter, mens vekten ligger på ett kilogram. Ellers er det verdt å nevnte at skjermen er større enn på Yoga Book og skilter med 12 tommer, der sistnevnte har 10-tommers skjerm. Den kan som før brettes rundt 360 grader.

Med vanlig HD på 1280 x 720 piksler er oppløsningen imidlertid lavere. Ellers byr Halo-tastaturet på noen litt spenstige funksjoner, som for eksempel at det tilpasser seg hvordan du skriver, slik at om du har en tendens til å bomme litt på en tast, vil denne kunne justere posisjonen slik at du blir mer treffsikker.

Yoga A12 blir tilgjengelig i USA denne måneden til en pris på 300 dollar, men norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent.

