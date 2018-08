Lekket video avslører Galaxy Note 9

Samsungs Galaxy Note 9 er øyeblikkelig klar for lansering, og som normalt blir ryktene og lekkasjene stadig mer konkrete inn mot lanseringsdagen. Nå har det dukket opp en video som skal vise telefonen – og hvis du ikke greier å se forskjell på de litt mindre Galaxy S8 og Galaxy S9, kan det fort hende du får samme problem med Note 8 og Note 9.

Det er den britiske nettbutikken MobileFun som har lagt ut en video som skal vise Galaxy Note 9. Og telefonen i bildene ser påfallende ekte ut. Skjermen lar seg ikke skru på, men alt fra sensorplasseringer til logoer og rammer stemmer veldig godt med det vi har sett så langt av rykter og det vi kjenner fra forgjengeren Galaxy Note 8.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Dersom videoen stemmer blir den eneste virkelig synlige forskjellen på de to modellene den samme som du har sett i Galaxy S-serien; fingerleseren på baksiden er flyttet vekk fra kameratuten og ligger nå plassert i midten på baksiden. Ved siden av den lett ombygde baksiden hjelper det at det står Galaxy Note 9 skrevet på baksiden av telefonen.

Men ellers er det altså ikke noe særlig her som hinter om at dette er noe annet enn fjorårets Galaxy Note 8. I hvert fall ikke før man eventuelt skrur på skjermen.

Designen er neppe den største nyheten

Skal vi tro på ryktene er det uansett ikke i designen den store forskjellen på fjorårets og årets Note ligger. For Note 9 skal det meste som er nytt ligge under panseret - og i den digitale S-Penen som følger med. Pennen skal ha Bluetooth bygget inn denne gang, slik at den kan brukes som fjernkontroll for alt fra kamera til musikk. Kanskje kan den også styre skjermfunksjoner uten å være helt i nærheten av skjermen, slik den måtte tidligere.

Det andre svært hete ryktet om Note 9 er at batteristørrelsen vil øke kraftig. Dette var ett av punktene fjorårets Note skuffet på. Det hadde nemlig bare 3300 mAh kapasitet - som er mindre enn Samsungs egen Galaxy S8 og S9 har i Plus-utgavene.

At en del kjøper Galaxy Note-telefonene fordi de har en svært god penn til å tegne eller notere med er nok ganske sikkert. Men for mange har nettopp det at Note-modellene også har vært toppede Samsung-telefoner med alt selskapet har å tilby av teknologi vært et viktig argument for serien.

Går den i Galaxy S9-fella?

Hvis det viser seg at designen er så lik som den er i denne videoen får man håpe det er mange nok nyheter i funksjonene og maskinvaren på telefonen til at den skiller seg mer fra forrige modell enn inneværende Galaxy S9. Den har gjort det ganske svakt salgsmessig, og det er grunn til å mistenke at svært lik design og funksjonalitet mot forgjengeren er en viktig grunn, ved siden av den skyhøye lanseringsprisen.

Det spørs om lavere pris for den nye Galaxy Note-modellen er sannsynlig. Ryktene går allerede om at prislappen i USA vil ligge rundt 1000 dollar, og hvis det stemmer snakker vi sannsynligvis om en ny Galaxy-modell til rundt 10-11 000 kroner. Skal den sparke fra seg mer enn S9 er det altså nye funksjoner og egenskaper under skallet Samsung må sette sin lit til.

Vi er til stede under Galaxy Note 9-lanseringen som finner sted i New York den 9. august.

Sterk konkurranse

Galaxy Note 9 må ikke bare forholde seg til en meget god og billigere lillebror, slik S9 gjorde. Den må også finne seg i å konkurrere med en rekke andre modeller fra andre produsenter. Og det er kanskje spesielt Huaweis Mate 20 Pro som ligger an til å bli én av høstens mest spennende nykommere.

Huawei gikk akkurat forbi Apple i antall solgte mobiler forrige kvartal, og heller ikke Samsung bør føle seg altfor trygge på sin dominerende posisjon i markedet. Kineserne kan vise til en eventyrlig vekst år for år, mens Samsung og Apple ligger på stedet hvil eller synker i markedsandel.

Les også: Huawei dytter Apple ned på en tredjeplass for første gang på syv år »