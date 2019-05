Lekkede bilder viser iOS 13 med nattmodus

Apples utviklerkonferanse WWDC er bare en uke unna, og det er der vi vanligvis får se selskapets nye iOS-utgaver. I år er det iOS 13 som står for tur, og nattmodus er blant de mest etterlengtede funksjonene som angivelig skal komme.

Apple innførte dette nattmodus i MacOS Mojave for Macene sine i fjor, og nå viser lekkede bilder som nettstedet 9to5mac har publisert at det er på plass i iOS 13 også.

Mørkere bakgrunn kan gi bedre batteritid

Forskjellene ved første øyekast er ikke akkurat enorme. På hjemskjermen kan man se at mørkemodus er aktivert ved å se at docken helt i bunnen av skjermen har fått et mørkt underlag i stedet for lyst. Forskjellene blir større hvis man tar en skjermbilde, hvor bakgrunnen tidligere var lysegrå, mens den i iOS 13 vil vise bakgrunnen bak, med mye mørkere farger.

Går man inn i en av Apples apper, som Musikk-appen, ser det helt annerledes ut. Der er de skarpe, hvite bakgrunnene byttet ut med helsvart farge, noe som trolig vil se ekstra bra ut på iPhone X, iPhone Xs og Xs Max, ettersom de er utstyrt med OLED-skjermer. Det er også naturlig å tro at dette vil være positivt for batterilevetiden, ettersom skjermene vil trekke mindre strøm når pikslene som viser svart kan skrus helt av.

Slik ser iOS 12 ut på iPhonen vår, sammenlignet med de lekkede iOS 13-bildene:

iOS 13 vs iOS 12. Dra eller trykk på bildet for å se forskjellen.

Ny Apple-apper

Andre detaljer nettstedet 9to5mac har fått tilgang til er at Påminnelser-appen får en designoverhaling. Blant annet får appen et større fokus på når du skal bli påminnet opp en aktivitet, noe som er litt klønete å gjøre i dag. I iPad-versjonen av appen skal du til og med få opp en kalendervisning ved siden av området hvor du lager påminnelsen, for å gjøre det lettere å knytte det til et spesifikt tidspunkt.

Ellers vil «Finn min iPhone»-appen byttes til bare «Finn min» (Find My på engelsk). Appen kan allerede i dag finne langt mer enn bare iPhonen, så det er jo litt naturlig at den bytter navn for å tydeliggjøre dette.

Se flere bilder på 9to5mac.

Vises frem neste uke

iOS 13 er ventet å vises frem i sin helhet under utviklerkonferansen WWDC som går av stabelen i Cupertino neste uke. I tillegg pleier Apple å vise frem ny programvare til sine andre produkter også, og av og til helt nye produkter også.

Vi er som vanlig på plass i California og vil dekke lanseringen direkte. Følg med!