Lasersensorer og større skjermer – slik tror analytikerne iPhone vil utvikle seg de neste årene

Face ID imponerte mange da den ble lansert sammen med nye iPhone X, men nå ser det ut til at Apple har noe enda mer interessant på gang. Bloomberg har vært i kontakt med kilder som sier at selskapet planlegger en ny, heftig sensor til sine 2019-utgaver av iPhone.

Ifølge kildene skal Apple jobbe med en laserbasert 3D-sensor som befinner seg på baksiden av telefonen og som skal gi telefonen enda flere potensielt spennende egenskaper.

Bruker ikke Face ID-teknologien

Face ID kan få selskap av enda en avansert 3D-sensor på baksiden av 2019-versjonene av iPhone. Foto: Apple/Skjermdump

Den nye sensoren skal i likhet med den eksisterende TrueDepth-teknologien man finner på iPhone X kartlegge omgivelsene i tre dimensjoner, men på en annen måte. I stedet for å projisere punkter på en overflate og lese av disse skal sensoren bruke en såkalt «time of flight»-tilnærming.

Dette innebærer at omgivelsene registreres ved å sende ut laserstråler og deretter måle tiden det tar strålene å bli reflektert fra overflatene rundt brukeren. Teknologien skal allerede vært i ferd med å bli testet ut og er ennå eksperimentell.

Den nye sensoren er tilsynelatende ment å gi Apples fremtidige iPhone-modeller flere «utvidet virkelighet»-funksjoner, men akkurat hvilke bruksområder løsningen er tiltenkt og hvordan den vil skille seg ut er ennå uvisst.

Beholder fortsatt TrueDepth-teknologien

Om to år vil iPhone trolig ha avanserte 3D-sensorer både foran og bak. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er verdt å merke seg at telefonene ifølge Bloombergs kilder skal fortsette å benytte den eksisterende TrueDepth-teknologien, som i så fall betyr at de kommende iPhone-modellene får avanserte 3D-sensorer både foran og bak.

Apple har naturlig nok ikke kommentert saken, men kilder på innsiden av industrien har en tendens til å ha rett i slike saker, så det er nok verdt å knytte en viss troverdighet til opplysningene.

– Tre forskjellige iPhone X-varianter neste år

Det «tradisjonelle» iPhone-designet droppes trolig neste år, hvor alle de nye modellene skal få iPhone X-aktig design. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Men du trenger naturligvis ikke vente til 2019 for å få en oppgradert iPhone. Den kjente KGI-analytikeren Ming-Chi Kuo opplyser i et ferskt notat at han tror Apple skal lansere tre nye iPhone-modeller i 2018, og han mener også å vite litt om akkurat hva som venter oss. Det melder blant annet MacRumors.

Ifølge Ming-Chi Kuo skal alle de tre nye modellene få det samme designet som dagens iPhone X, som betyr at de får heldekkende skjermdesign og den karakteristiske «leppen» øverst. I tillegg skal alle tre få den samme TrueDepth-kamerateknologien.

En Plus-versjon med enda større skjerm

Alle de nye iPhone-modellene neste år vil ha iPhone X-«leppen» på toppen, ifølge KGI-analytikeren Ming-Chi Kuo. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

De nye modellene vil imidlertid få ulike størrelser. En av mobilene skal visstnok få nøyaktig samme størrelse som dagens iPhone X, altså 5,8 tommer og en pikseltetthet på 458 piksler per tomme, som betyr samme oppløsning som i dag. Formodentlig vil det dermed være innmaten som får seg en oppgradering.

Mer interessant er det nok at analytikeren mener at det også kommer en ekstra stor «Plus»-utgave av iPhone X som får en skjerm på hele 6,5 tommer, som i så fall betyr at denne utgaven blir enda større enn Samsungs Note-modell.

Denne kan ifølge KGI få en pikseltetthet på rundt 500 piksler per tomme, som kan innebære at telefonen får mer eller mindre samme oppløsning som Galaxy Note 8, altså 2960 x 1440 piksler. Både 5,8- og 6,5-tommeren skal visstnok få OLED-skjermer, som dagens iPhone X.

En rimeligere X-variant med lavere oppløsning

I tillegg til disse to modellene mener analytikeren at Apple også skal lansere en rimeligere modell som vil plassere seg mellom disse to, med en størrelse på 6,1 tommer og med LCD-skjerm. Denne skal angivelig få en pikseltetthet på bare 320-330 piksler per tomme, som i så fall indikerer en oppløsning på under vanlig, full HD-oppløsning.

Ingenting er altså bekreftet ennå, men den aktuelle KGI-analytikeren har godt renommé og var den som blant annet spådde at iPhone X ville komme med en ny, avansert kameraløsning med 3D-egenskaper, som altså viste seg å være riktig.

