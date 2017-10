Lar deg bruke din gamle M.2-SSD som minnepinne

Silverstone har lagd en fiffig sak – et lite aluminiumskabinett som kan ta en SATA M.2-SSD og gjøre den om til en USB 3.0 Gen 2-minnepinne.

Så hvis du eksempelvis har en slik M.2-SSD liggende i skuffen fordi du har byttet den ut med en enda kjappere PCIe-modell, kan du nå i stedet bruke den som en ekstern disk.

Foto: Silverstone

I praksis blir det som å ta en gammel 2,5-tommers harddisk eller SSD og putte denne i et lite USB-kabinett.

Men Silverstone MS09, som er betegnelsen denne tassen har fått, kan altså kun brukes med M.2-SSD-er.

En annen viktig detalj er at den kun fungerer med M.2-modeller med SATA-grensesnitt. «PCIe-verstinger» som Samsung 960 Pro eller 960 Evo vil ikke virke.

Men så vil du heller ikke kunne utnytte all den farten over en vanlig USB-port heller – selv ikke med USB 3.0 Gen 2 – så det er kanskje ikke så mye å gråte for.

Stor, men liten

Foto: Silverstone

Med en lengde på 11 centimeter er MS09 heller ikke like liten og lett som din gjennomsnittlige minnepinne, men den vil på den annen side ta mindre plass enn en ekstern 2,5-tommers harddisk.

Du vil også kunne putte inn en SSD på flere terabyte om du skulle ønske det – en kapasitet du ikke finner på en vanlig minnepinne.

Av andre spesifikasjoner nevner vi at kabinettet er utstyrt med kontrolleren VIA VL715 og utskyvbar Type-A USB-port.

Pris og tilgjengelighet i Norge er ikke kjent i skrivende stund, men den amerikanske prisen ligger på omtrent 35 dollar.

WD Blue eller Green vil for eksempel passe i Silverstone MS09:

(Kilde: Silverstone)