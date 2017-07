Lanserte lørdag: Dette lærte vi om Tesla Model 3

Tesla overleverte tidlig morgen norsk tid ut de 30 første eksemplarene av sin «folkemodell» Model 3. Det litt spesielle med denne bilen er at detaljene i praksis ikke har vært kjent før bilen nå er klar til levering.

På arrangementet lørdag fortalte Tesla-sjef Elon Musk litt mer om hva de som har reservert bilen kan vente seg, selv om det var tynt med ny informasjon.

Den vil i utgangspunktet komme i to utgaver.

Standard Long Range Startpris 35.000 dollar 44.000 dollar Rekkevidde (EPA) 354 kilometer 498 kilometer Supercharger 210 kilometer/30 min 273 km/30 min 0-60 mph 5,6 sekunder 5,1 sekunder Toppfart 209 km/t 225 km/t

Minimalistisk dashbord

Med glasstaket bør romfølelsen inni være grei. Foto: Tesla

Bilen har ikke noe tradisjonelt dashbord, men heller en enkelt 15 tommer stor skjerm som skal vise alt du vanligvis har i dashbordet. I motsetning til den vertikalt orienterte skjermen i Model S er Model 3-skjermen horisontal.

Musk sa også at hver bil består av 10000 unike komponenter, og at de har åtte kameraer og 12 ultrasoniske sensorer.

Han beskrev det kommende arbeidet med å få levert delene og jekket opp produksjonen som et «produksjonshelvete».

Musk avslørte også at antall Superchargere skal tredobles innen utgangen av 2018. I dag har Tesla 6124 superladepunkter rundt om i verden, etter neste år skal tallet være 18.000.

Svart vil være standardfargen, og de andre alternativene vil koste 1000 dollar ekstra, sannsynligvis 10000 kroner i Norge. Alternativene er Midnight Silver, Deep Blue, Silver, Pearl White og Red.

Dashbordet er blant de mest spesielle tingene med Model 3. Helt enkelt, kun med en 15 tommer stor skjerm i midten. Foto: Tesla

Prisingen

En premiumpakke til 5000 dollar gir blant annet oppgraderte seter med varme og elektronisk styring, oppgraderte kabinmaterialer, flere og bedre høyttalere, farget glasstak og en midtkonsoll som blant annet inneholder docking for to smarttelefoner.

5000 dollar gir tilgang til oppgradert autopilot, inkludert automatisk filbytte og selvparkering, mens ytterligere 3000 dollar gir bilen det som skal til for å bli helt selvkjørende i fremtiden.

Foto: Tesla

Model 3 har for øvrig en såkalt dragkoeffisient, som sier noe om hvor aerodynamisk den er, på 0,23. Det er hakket bedre enn Model S, som allerede var kjent for å være ekstremt aerodynamisk, med 0,24.

Hovedkonkurrenten Chevrolet Bolt/Opel Ampera-E skal på sin side ha en dragkoeffisient på 0,308, altså er den noe mindre aerodynamisk utformet.

Foto: Tesla

Konkurrentene

Slik ser for øvrig noen av hovedspesifikasjonene ut for Model 3, Ampera-E og to av de øvrige norske storselgerne, nemlig Volkswagen E-Golf og BMW i3, som begge kom i utgaver med lengre rekkevidde for ikke veldig lenge siden.

For både Model 3 og Ampera-E er imidlertid ventetiden lang om du setter deg på lista nå. Tesla anslår levering «medio 2018 eller senere», mens Opels PR-sjef Stein Pettersen skriver i en SMS til Tek.no at deres forhandlere skriver kontrakter nå med levering i 2019.

E-Golf og i3 kan tilsynelatende leveres rimelig umiddelbart.

Tesla Model 3 Volkswagen E-Golf BMW i3 Opel Ampera-E Pris Fra 35.000 dollar Fra 307.700 kr Fra 296.500 kr Fra 314.900 kr Rekkevidde (EPA/NEDC) 354 km/- 201 km/300 km 183 km/300 km 383 km/520 km Hurtiglading Supercharger (opptil 145 kW) CCS (50 kW) CCS (50 kW) CCS (50 kW) 0-100 km/t 5,6 sek (0-60 mph) 9,1 sek 7,3 sek 7,3 sek Toppfart 209 km/t 150 km/t 150 km/t 150 km/t Seter Fem Fem Fire Fem Bagasjeplass 425 liter 341 liter 220 liter 381 liter

Her kan du for øvrig se hele presentasjonen til Elon Musk lørdag.