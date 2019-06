Lanseringsdatoen for Harry Potter: Wizards Unite avslørt

Mobilspillet Pokemon Go tok verden med storm i 2016, og nå kommer spillutvikler Niantic ut med sitt neste spill, kalt Harry Potter: Wizards Unite.

Spillet ser ut til å ha visse likheter med Pokemon Go i form av at du beveger deg rundt i den virkelig verden for å spille, mens mobilskjermen fungerer som et vindu inn i den virtuelle verdenen.

Spillet har blitt omtalt i lang tid, men det er først i dag det har fått en lanseringsdato. Harry Potter: Wizards Unite slippes allerede den 21. juni i USA og Storbritannia, mens andre land skal få tilgang fortløpende.

Vi har kontaktet Niantic for å høre flere detaljer om tilgjengeligheten i Norge.

I 2016 klarte vi å laste ned Pokemon Go før det ble offisielt sluppet i Norge, og kanskje kan vi gjøre det samme med Harry Potter-spillet.

Slåss mot monstre og trollmenn

Her er lanseringstraileren for spillet.

Som spiller vil du kunne bevege deg rundt i forskjellige byer og nabolag, og lære deg å bruke trylleformularer for å beskytte deg selv og angripe fiender. Du skal også kunne oppdage mystiske gjenstander og treffe på kjente karakterer fra bok- og filmserien.

Du skal også kunne besøke «festninger», som er omtrent det samme som en «gym» i Pokemon Go. Der kan du sammen med andre spillere samarbeide om å ta ned større og sterkere fiender enn du klarer på egen hånd.

Det vil også være noe som heter «portkeys» som lar deg se inn i den magiske verden ved hjelp av mobilen, så du føler at du har et lite vindu inn til spillverdenen.

Tviler på like stor suksess

Audun Rodem, redaksjonssjef i Gamer.no, tror ikke Harry Potter-spillet vil ha samme suksess som Pokémon GO. Foto: Gamer.no

Selv om Niantic hadde enorm suksess med Pokémon GO, tviler redaksjonssjef i Gamer.no, Audun Rodem, at det samme vil skje denne gangen:

– Jeg tror det blir vanskelig for Niantic å gjenskape braksuksessen fra Pokémon GO med Wizards Unite. Litt på grunn av at Pokémon GO var så uvanlig enormt, og litt på grunn av forskjellene mellom de to spillene. Niantic har faktisk gjort noen nyvinninger på malen de brukte i Pokémon, men det bidrar til å gi spillet mer kompleksitet, og kan dermed være hakket mer krevende for spilleren å holde vedlike enn Pokémon GO, sier Rodem.

Han poengterer også grunnkonseptet i Pokémon-fenomenet var så tett knyttet opp mot det man gjør i spillet Pokémon GO, altså det å fange monstre ute i verden, og at det gjorde appellen større:

– Det lignende konseptet i Wizards Unite er mer distansert fra Harry Potter som univers, og kan derfor bli mindre intuitivt, avslutter Rodem.