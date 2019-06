Lanserer solcelle-elbil med 725 kilometer rekkevidde

Nederlandske Lightyear slapp i dag detaljene om sin varslede solcelle-elbil Lightyear One. Lanseringen var lagt til klokken 05.40 tirsdag morgen for å sammenfalle med soloppgangen i Katwijk, der bilen ble vist frem.

I forkant hadde Lightyear oppgitt at rekkevidden skulle være inntil 800 kilometer, og nå har vi fått det endelige tallet: 725 kilometer etter WLTP-syklusen. Det er drøye 100 kilometer mer enn Tesla Model S med det største batteriet, en bil som har en WLTP-rekkevidde på 610 kilometer.

Forbruket er ellers oppgitt til skarve 83 Wh/km etter WLTP. Tesla offentliggjør ikke WLTP-forbruket for sine biler, men en Audi e-tron har for eksempel et WLTP-forbruk på mellom 226 og 264 Wh/km.

30 kilometer om dagen

Lightyear One er over fem meter lang. Foto: Lightyear

Lightyear lover dessuten 400 kilometer rekkevidde på vinteren, i motorveifart og med oppvarming av kabinen. De har ikke offentliggjort batterikapasiteten, men vi kan kanskje utlede den fra energimengden og rekkevidden de mener skal være mulig å oppnå fra solcellepanelene alene. En liten omregning gir en batterikapasitet på rundt 70 kilowattimer.

I Oslo mener Lightyear at en Lightyear One vil kunne lade nok til å kjøre rundt 30 kilometer om dagen kun ved hjelp av solcellepanelene på taket. På vinteren er det imidlertid ikke mer enn fire kilometer om dagen, så du vil nok definitivt også trenge strømkontakter for å operere denne bilen.

Lightyear sier for øvrig at de har utviklet elektronikk som gjør at solcellene kan fungere hver for seg, noe som gjør at du kan lade med en del av cellene selv om enkelte paneler er i skyggen.

Rundt 30 kilometer per dag skal solcellene kunne tilby på sommerstid i Oslo. Det fordrer selvfølgelig at bilen står ute til enhver tid. Du kan selvfølgelig også lade bilen på vanlig vis. Foto: Skjermdump

60 kilowatt hurtiglading

Lightyear One vil støtte opptil 22 kW hjemmelading og opptil 60 kilowatt hurtiglading. Det er ikke allverden av hurtigladekapasitet, men så vil du altså også kunne kjøre langt på ganske begrenset batteristørrelse.

En times hurtiglading skal kunne gi rundt 507 kilometer rekkevidde, ifølge Lightyear, og maks ladefart fra solcellene er cirka 12 kilometer i timen.

Størrelsesmessig er Lightyear One en lang og ganske romslig bil med fem seter. Den måler 5 057 millimeter i lengden, 1 898 millimeter i bredden og er 1 426 millimeter høy. Det gjør den snaue åtte centimeter lenger enn en Tesla Model S, men også omtrent åtte centimeter smalere.

Bagasjerommet er oppgitt til 780 liter, noen titalls liter mer enn Model S, og 1701 liter med baksetene nedslått. Model S har imidlertid også et lite bagasjerom under panseret.

Foto: Lightyear

Kom fra konkurransebil

Teamet som grunnla Lightyear kom fra det tekniske universitetet i Eindhoven, og de første bilene de lagde het Stella og Stella Lux – konkurransebiler som var i stand til å produsere mer energi fra sola enn de brukte til å ta seg frem. Det er erfaringen fra dette som altså skal resultere i Lightyear One.

Lightyear peker selv på at de har økt effektiviteten sammenliknet med en typisk bil på fire måter. De har først og fremst brukt lettere materialer, deretter redesignet selve chassiset slik at bilen kan bli lettere, jobbet med aerodynamikken og ikke minst gått for en løsning med én motor i hvert hjul, som også skal øke effektiviteten.

Lightyear One skal være en ekstremt aerodynamisk bil. Foto: Lightyear

Lightyear One vil imidlertid ikke bli noen sportsbil. 0-100 kilometer i timen skal gå unna på rundt 10 sekunder, som må sies å være moderat.

I likhet med en Tesla skal imidlertid Lightyear One kunne oppdateres trådløst, og den har også en eget 230 volt-kontakt inni bilen, så du i praksis kan bruke bilen som en stor «nødlader» med solcellelading på taket.

Lightyear One har fem kvadratmeter solcellepaneler på taket. Foto: Lightyear

Kostbar fornøyelse

I skrivende stund er de første 89 Lightyear One-bilene allerede reservert. Den såkalte Pioneer Edition vil bestå av 500 eksemplarer, og bilen vil koste 149 000 euro, rundt 1,45 millioner kroner.

Denne prisen inkluderer imidlertid 21 prosent nederlandsk moms. Uten moms snakker vi rundt 1,2 millioner kroner.

Lightyear forventer at bilen vil kunne leveres fra starten av 2021. De varsler også at de planlegger billigere modeller i fremtiden.