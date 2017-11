Lamborghini jobber med elektrisk superbil som ikke bruker batterier

Elbiler må som kjent utstyres med ganske store og tunge batterier for å fungere, men på eksklusive sportsbiler, hvor vekt er en viktig faktor, er dette en lite fordelaktig løsning. Nå forsøker Lamborghini å komme rundt dette problemet.

Som blant andre CNN melder har Lamborghini slått seg sammen med forskere fra det prestisjetunge teknologiuniversitetet MIT om å utvikle en elektrisk superbil som ikke bruker batteri. Konseptet ble presentert på MITs EmTech-konferanse nylig.

Foto: Lamborghini

Bruker superkondensatorer

Idéen innebærer å bruke en form for superkondensatorer i stedet for vanlige batterier. Disse kondensatorene skal etter planen bli en del av selve karbonfiber-karosseriet til bilen, slik at de ikke vil ta opp ekstra plass eller legge ekstra vekt på bilen.

Detaljene om hvordan det hele skal fungere er ennå ikke helt klare, men løsningen skal benytte både «innovative» materialer og nanoteknologi. Prototypebilen som skal utstyres med den nye teknologien heter Terzo Millennio og ble vist frem på EmTech-konferansen.

Superkondensatorer har blant annet den fordelen at de er fleksible og at de kan ta i mot og gi fra seg energi mye raskere enn batterier, som er en stor fordel i en muskuløs sportsbil, men samtidig finnes det flere ulemper som må løses.

Et stort hinder er det faktum at kondensatorer i utgangspunktet ikke er velegnede til å lagre store mengder energi over tid, da de hovedsakelig er beregnet på kvikke og korte overføringer av energi. Ifølge Lamborghinis forskning- og utviklingssjef Mauricio Reggiani er dette hovedproblemet som forskerne jobber med å løse, men selv er han optimistisk.

Ennå er vi i den tidlig fasen, og det er for tidlig å si noe om når og om vi får se en kommersialisering av teknologien.

