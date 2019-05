Kunder raser mot DNB: Enkelte har fått tømt kontoene i helgen

En rekke sinte DNB-kunder melder på selskapets Facebook-sider at de har fått alle sine korttransaksjoner i helgen trukket dobbelt fra konto.

Flere sier at de nå er helt tomme for penger på konto eller til og med har kontoen i minus. En kunde melder sågar at hun er på ferie i Hellas, har fem euro i kontanter og negativ saldo.

Doble betalinger

DNBs Facebook-team svarer at det ser ut som om det har gått doble betalinger hos enkelte kunder i helgen, og at de jobber med å løse problemet.

En annen kunde skriver at det åpenbart ikke bare gjelder «enkelte» kunder, siden både hun og alle hennes tre barn har opplevd det samme.

DNB skriver selv at de har feil med reservasjoner og saldo. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Flere kunder melder også om svært lang ventetid på telefon inn til DNB, og på egne nettsider melder de om problemer med reservasjoner og saldo.

Kun for utenlandskjøp

– Det vi ser har skjedd er at det for noen av våre kunder som har gjort kjøp med Visa-kortet sitt, er det først blitt reservert et beløp, og så når beløpet er blitt endelig trukket fra kontoen, så er ikke det reserverte beløpet blitt slettet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB til Tek.no.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB sier problemet har oppstått for kunder som har brukt Visa-kortet fra DNB i utlandet eller på nett. Foto: Stig B Fiksdal, DNB

Han sier det kun dreier seg om kunder som har brukt Visa-kortet i utlandet, enten man fysisk har vært i utlandet eller har handlet fra utenlandske nettbutikker.

– Dette er beklagelig, det skal ikke være sånn. Vi jobber med å rette opp dette for de kundene som er berørt, og oppfordrer kunder som har fått problemer som følge av dette til å ta kontakt, så kan vi hjelpe dem, sier Nyheim.

– Men det er lang ventetid på telefonen?

– Det er naturligvis slik at det er mange kunder som tar kontakt med oss når feil oppstår, og derfor er vi veldig opptatt av å informere om at vi holder på å få rettet dette nå. De som har behov for det, må likevel ta kontakt med oss, sier Nyheim.

– Har dere noen estimert rettetid?

– Vi holder på med dette nå, så så raskt som mulig. Det er det eneste jeg kan si.