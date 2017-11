Kritisk sikkerhetshull i macOS lar hvem som helst logge inn som superbruker

Har du en Mac med mange brukerkontoer? Da bør du være klar over at hvem som helst kan ta seg inn på datamaskinen din og få full tilgang – til så å si alt.

Det har nemlig kommet for en dag at Apples operativsystem macOS High Sierra har et kritisk sikkerhetshull. Dette lar deg logge inn på en låst Mac som rotbruker – og det med et blankt passord.

«Root» er en superbruker med lese- og skriverettigheter til flere områder av systemet, inkludert filer på andre macOS-brukerkontoer.

Det er ikke nødvendigvis et problem på din egen Mac, men hvis du har flere lokale kontoer, eller vi snakker om en Mac knyttet til en nettverkskontotjener, er den i praksis åpen for alle.

Ved å klikke «Annen...» kan du logge deg inn som rotbruker på en hvilken som helst datamaskin med macOS High Sierra.

Alt du trenger å gjøre er å klikke på «Annen...» fra låseskjermen, fylle inn «root» som bruker og la passordet være blankt. Etter noen gjentatte forsøk vil feilen i operativsystemet både sørge for at rotbrukerkontoen aktiveres – den er normalt sett deaktivert – og logger deg inn på datamaskinen med denne kontoen.

Dette er tilfelle enten du fysisk sitter ved datamaskinen eller har tilgang via en skjermdelingstjeneste som VNC.

Apple: – Vi jobber med en fiks

Etter å ha blitt klar over problemet har Apple sluppet en kort uttalelse der de forsikrer om at de jobber med en fiks. I mellomtiden anbefaler de alle å opprette et rotbrukerpassord, ettersom dette vil gjøre det umulig å logge inn som superbruker med et blankt passord.

En oppskrift på hvordan man setter et rotbrukerpassord finner du på Apples supportsider.

