Krevde tilfeldig pris av spillere

Hvis du husker Farmville og Mafia Wars kjenner du kanskje allerede til Zynga både som spillutvikler og muligens også som irritasjonsmoment. Svært mange ble invitert opptil flere ganger til Zyngas mange Facebook-spill, og ikke så rent få lot seg irritere.

Nå melder spillnettstedet Kotaku.com at Zynga igjen har terget på seg brukere. Denne gang ved å benytte seg av svært uvanlig prising i bilspillet CSR Racing 2.

Spillet har nemlig fått nedlastbart innhold koblet mot filmen The Fate of the Furious, men spillere som ville kjøpe bilen Letty's Sting Ray fikk presentert forskjellige og tilfeldige priser for bilen.

Fra 40 til 280 kroner

Da spillerne begynte å undersøke hvorfor de fikk ulike priser på innhold i spillet svarte Zynga at prisene ble oppgitt tilfeldig for hver spiller som del av en test. Foto: Reddit - Smhallguy

I USA varierte prisene fra 5 til 35 dollar for å kjøpe bilen. Oversatt til vår mer hjemlige valuta kunne du altså være relativt heldig og få innholdet for drøyt 40 kroner, eller skikkelig uheldig og måtte punge ut med 280 kroner for nøyaktig samme bil.

Forvirringen rundt prisen ledet blant annet til en forholdsvis lang Reddit-tråd med sinte brukere. Bilen hadde mange ulike prislapper, og enkelte brukere ble bedt om å betale 15 dollar for samme innhold, mens også 8 og 26 dollar blir nevnt i Reddit-tråden om hendelsen.

Tråden startet med en skjermdump fra meldingen Zyngas kundestøtte ga til én av brukerne om hva som foregikk. Her sier de enkelt og greit at prisene ble satt tilfeldig, og at de ikke ville være de samme for alle brukere. Årsaken skulle være at Zynga ønsket å teste funksjonene og optimalisere spillet.

A/B-testing er vanlig andre steder, men ...

Denne teknikken er ikke så uvanlig brukt i en del sammenhenger. Såkalt A/B-testing der ulike brukere presenteres for litt ulike alternativ er kanskje spesielt utbredt på nettsteder som på vårt, der ulike titler prøves for å finne ut hvilken som som fungerer best. Det handler ikke bare om å få flest mulig inn i saken, men også om å måle hvor mange som klikker seg rett ut igjen, en indikasjon på at leseren kanskje ikke har fått riktig inntrykk av hva saken handlet om i utgangspunktet.

Men at kunder utsettes for tilfeldige priser etter samme metode er betydelig mer uvanlig. Zynga la også ut en uttalelse på sine nettsider i etterkant av testen.

– Fra tid til annen tester vi ulike funksjoner i spillet, og i dette tilfellet ble prisen på bilene satt tilfeldig som del av en test. Selv om testingen er ferdig og alle nå skal ha lik spillopplevelse ønsker vi å anerkjenne at mange av dere fortalte oss at denne testen ga en dårlig brukeropplevelse, forklarte spillstudioet.

Ville dette vært lov i Norge?

Fagdirektør i Forbrukerombudet, Jo Gjedrem Foto: Forbrukerombudet

Vi tok kontakt både med Forbrukerombudet for å få klarhet i om det er lovlig praksis å kreve ulik pris for samme produkt avhengig av det som må kunne kalles flaks. I samme slengen spurte vi Zynga om forsøket også ble utført mot nordiske kunder.

– I utgangspunktet står de fritt til å sette sine egne priser. Så er det en generell regel om at det ikke er lov med usaklig prisdiskriminering. For eksempel hvis de ikke liker bergensere, og vil tyne dem - den typen ting, forklarer fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet på klingende bergensk.

På spørsmål om Zyngas tilfelle spesifikt ville vært tillatt er svaret at det antakeligvis ville vært det, men med en liten forutsetning.

– Loven krever at det skal gis tydelige opplysninger om priser. Hvis de har den typen utprøvende prissystemer må det være en åpenhet om det, forklarer han.

Gjedrem peker spesielt på behovet for åpenhet i tilfeller der det er relativt store svingninger i pris. Samtidig nevnes det også at en slik åpenhet nok kan få kunder til å tenke seg en ekstra gang om før de velger å kjøpe produktet. Foreløpig er imidlertid ikke denne praksisen utbredt i Norge.

– I Norge har vi ikke sett noe særlig av ting som likner, selv om man kan si at for eksempel dagligvarekjedenes bonusprogram gir individuelle rabatter. Det er vel det nærmeste vi har sett.

Zyngas pressetalskvinne, Kelly Pakula Kunz, ønsket ikke å gi kommentar utover det selskapet alt har lagt ut på sine nettsider og er delvis sitert på tidligere i denne artikkelen. Resten av Zyngas omtale av hendelsen finner du på nettsidene deres.

Prisen er nå fast

Prisene er nå fastsatt til 15 dollar i USA, eller 159 kroner her i Norge. De som betalte mest for bilen kan vente seg en påskjønnelse i form av mer innhold i spillet, men pengene ble ikke umiddelbart betalt tilbake. Enkelte av Reddit-brukerne melder imidlertid at de har forsøkt å kansellere utlegget via Google Play og App Store.

Zynga har de senere år blitt kjøpt av Facebook, før de i sin tur kjøpte spillselskapet NaturalMotion som utvikler CSR-spillene.