Med denne får du vannkjøling til grafikkortet uten noe særlig arbeid

Noen av oss drømmer om en helt lydløs PC, men å bli kvitt alt av viftesus lar seg vanskelig gjøre når vi tenker på kreftene som kreves av en moderne og oppegående datamaskin til spilling.

Den mest strømsultne – og gjerne mest støyende – komponenten er nemlig grafikkortet, som vanligvis kjøles ned av en eller flere vifter.

Heldigvis finnes det alternativer til vanlig luftkjøling, og da snakker vi naturligvis om vann. Problemet er bare at konvensjonell vannkjøling krever slikt som radiatorer, pumper, slanger, blokker, klemmer, koblinger, nipler, vifter og reservoarer – for ikke å snakke om potensialet for vannsøl som ligger i et slikt oppsett.

Sånn sett er det godt å vite at det finnes snarveier til vannkjøling av grafikkortet, og her har utstyrsprodusenten NZXT hatt en smart løsning med sin Kraken G10. Nå får denne en etterfølger som skal være enda bedre.

Enklere og bedre kompatibilitet

Kraken G12 er ikke ment å brukes alene. Her snakker vi egentlig om en festebrakett som gjør det mulig å bruke lukkede alt-i-ett-vannkjølingsløsninger ment for prosessorer på grafikkortet i stedet.

At dette fungerer utmerket beviste NZXT med forgjengeren Kraken G10.

En slik løsning vil da kunne by på lavere temperaturer og mindre støy enn det vi finner hos mange av vifteløsningene grafikkortprodusentene benytter seg av, og det uten at du må ta steget over til kompleksiteten i vanlig vannkjøling.

Ifølge NZXT selv skal den nye Kraken G12 by på både enklere installasjon og bedre kompatibilitet enn forgjengeren. Over 30 alt-i-ett-vannkjølingssett skal være kompatible – være det seg NZXTs egne eller modeller fra Corsair, Thermaltake, Antec eller Zalman.

Av grafikkort skal Kraken G12 passe med de fleste nyere modeller fra AMD og Nvidia. Både kort bygd på referansedesignen og de med spesielle kjøleløsninger skal kunne brukes.

Prisen på rundt 400 kroner er heller ikke direkte skremmende. Kraken G12 kommer i hvit og sort utførelse og skal etter planen være tilgjengelig fra slutten av måneden.

Fulle spesifikasjoner, samt liste over kompatible grafikkort og vannkjølingsløsninger, finner du på produktets hjemmesider.

Har du ikke vannskrekk?

