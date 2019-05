Korttest Weber Pulse 2000

Ikke alle har mulighet til å bruke en gass- eller kullgrill der de bor. Vil du likevel grille, kan en elektrisk grill være løsningen.

En slik grill klarer som regel ikke den samme, høye temperaturen som gass- eller kullgriller.

Jakter du en god stekeskorpe på en entrecôte, er temperaturen viktig. Ofte er en elektrisk variant også litt treg til å komme opp i temperatur.

Weber har nå kommet med en ny serie elektriske griller, Pulse, og vi har tatt inn modellen med to soner til test (Pulse 2000). Dette er en modell som koster deg rundt 8000 kroner, altså omtrent det samme som en påkostet gassgrill fra samme produsent.

Forseggjort og robust

Grillen er robust og stilig designet. Legg merke til at termometerne festes på undersiden av den elektriske styringen Foto: Vegar Jansen / Tek.no

I kjent Weber-stil er også Pulse 2000 produsert meget robust. Dette er slettes ingen liten lettvekter, og er ganske storvokst av seg – spesielt sammenlignet med tradisjonelle, elektriske griller.

Totalt har du en grillflate på 49 x 39 centimeter, noe som nesten tilsvarer selskapets Q2000-gassgrill.

Pulse 2000 har et stilig design hvor blant annet håndtaket til grillen er med å sette særpreg. Denne er laget i aluminium, og bryter med den sorte overflaten som resten av grillen har – som er laget for å kunne tåle vær og vind godt. Likevel er det aldri dumt å kjøpe et trekk som hjelper til å holde grillen enda mer skjermet mot omgivelsene.

Strømjusteringen og risten er enkel å ta ut. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Enkel å ta fra hverandre

Selv om grillen er robust, viser det seg at den enkel å demontere når du skal rengjøre den.

Grillen har en egen løsning for å samle opp stekefettet, hvor en skål under risten geleider fettet ned til en egen beholder som du fisker ut fra undersiden av grillen.

Men likevel vil du måtte ta en sjau innimellom for å holde grillen helt ren.

Selve elektronikken kan du bare trekke av, samtidig som støpejernsristene også ligger løst på. For å komme til skålen må du skru ut en skrue for å fjerne grillelementene. Er du sterk i klypa vil du kunne fjerne denne med fingrene, ellers gjør altså et skrujern god nytte. Elementene sitter i et og samme stykke.

Både varmeelementet og fettskålen er enkel å komme til. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Skal du vaske lokket så må du skru ut noen skruer først. Foto: Ole Henrik Johansen / Tek.no

Etter at denne er fjernet kan du enkelt løfte ut skålen, og for eksempel rengjøre denne i oppvaskmaskinen. Eventuelt vil en god skuring med litt Zalo også komme fettet og skitten godt til livs.

Støpejernsristen er mye den samme som du får på gassgrillene til Weber, og den porselensemaljerte overflaten er enkel å holde ren om du tar deg tid til å brenne den av etter hver gang du bruker grillen. La den stå på maks varme i 20-30 minutter etter du er ferdig å grille, og børst over til slutt.

Også den øvre delen av grillen kan rengjøres, men her må du hente frem en stjernetrekker for å fjerne noen skruer. Men med disse tatt ut sitter du igjen med mye den samme skålen, og kan også gi denne en skikkelig skrubb eller en tur i oppvaskmaskinen.

Bruker litt tid på oppvarming

Skal du grille et stort kjøttstykke er det kjekt å få opp varmen skikkelig før du legger det på. Denne grillen har to soner, hvor begge har hver sin trinnløse regulering med en skjerm mellom seg som viser deg temperaturen.

Grillen har to soner, og på full effekt tar det cirka 10 minutter før den holder 250 grader. Foto: Vegar Jansen / Tek.no

Telefonen finner raskt grillen, og du kan komme i gang. Foto: Vegar Jansen / Tek.no

Vi setter grillen til å gi maks varme, og etter rundt 10 minutter viser skjermen 250 grader. Med andre ord må du regne med litt tid før grillen er klar.

Under vår testperiode fikk vi grillen opp mot 300 grader.

Likevel er det ikke ille sammenlignet med kull eller gass, der også spesielt sistnevnte trenger litt tid på seg før risten er varm nok til å gi de karakteristiske grillstripene i kjøttet.

Det er verdt å merke seg at grillen trekker rundt 2200 watt, hvilket betyr at den kan brukes på en 10 ampere kurs – dersom du ikke har noe annet som bruker denne samtidig. Den trekker med andre ord ikke noe særlig mer strøm enn andre elektriske griller, som ofte vil ha rundt 2000 watt de også.

Hemmeligheten til at denne grillen klarer så høy temperatur ligger i en meget god isolasjon, hvor du faktisk kan ta på lokket selv når måleren viser 300 grader uten å brenne deg.

Når du er ferdig å sette opp de ulike termometerne får du en enkel oversikt over temperaturen på de ulike variantene. Foto: Skjermdump

Bruk telefonen når du griller

Weber har en egen serie grilltermometere – og iGrill, som de kaller dem, er integrert i denne nye Pulse-serien. Sammen med en egen app, som heter Weber iGrill, kan du via mobiltelefonen din legge til hva du skal grille – og ikke minst hvordan resultat du ønsker.

Telefonen kommuniserer med grillen via Bluetooth, og ved hjelp av et par steg har du opprettet kontakt mellom de to.

Herfra går du inn i appen og velger hva du vil grille. Det følger med to grilltermometere, og du kan kjøpe flere i tillegg. Totalt kan denne modellen håndtere fire slike sensorer samtidig, mens modellen som har ett element kan styre to.

Enkelt å bruke

Når grillen er koblet til strøm og slått på, kan du hente frem telefonen og starte appen. Det første som møter deg er en knapp som vil at du skal koble deg til grillen. Trykk på denne og grillen dukker opp på mobilen etter få sekunder.

Herfra kommer du inn i selve menyen, hvor du starter med å velge hvilket type dyr kjøttet du skal grille kommer fra. Velg for eksempel storfe og deretter hvilken del av dyret kjøttet stammer fra. Appen er på engelsk, så det kan kreves noe googling før du finner det du er på jakt etter.

Når du finner kjøttet du skal ha, velger du dette og ikke minst hvor godt det skal grilles. Vi valgte medium minus, hvor kjernetemperaturen ble satt til 54 grader. Så er det bare å velge hvilket termometer du skal bruke, og ikke minst plassere dette inne i den tykkeste delen av kjøttet.

Etter dette kan du legge til flere følere. I vår test valgte vi å kjøre på med en kyllingfilet i tillegg til en tradisjonell mørbrad.

Når du er ferdig å legge til kan du gå inn og se på en oversikt, hvor kjernetemperaturen står i tillegg til hvor langt i prosessen kjøttet har kommet.

Knallbra resultat

Selv en mørbrad kan se og smake godt. Foto: Stein jarle Olsen / Tek.no

Under testperioden har vi grillet tre ulike typer kjøtt. Entrecôte, mørbrad og kylling. Alle gangene har vi fått meget gode resultater, hvor spesielt kyllingen fikk et meget overbevisende resultat.

Pulse 2000 byr på mye og jevn varme. Og det hører til sjeldenhetene når man i samme moment nevner at dette faktisk er en elektrisk grill.

Og disse gode egenskapene speiler seg i resultatene vi fikk. Biffene får en god og sprø stekeskorpe, samtidig som nok varme gjør at fettet i entrecôte-stykket smelter slik at kjøttet blir så saftig som det skal være.

Kombinasjonen med iGrill gjør at du får god og vettu hjelp med å få det resultatet du ønsker deg, uten å ha spesielt mye mat-ekspertise fra før.

Det er imidlertid verdt å merke seg at vi opplevde appen til å være litt konservativ på sine angivelser av hva som er medium stekt, for eksempel. Ber du om «medium rare», ender du i noen tilfeller gjerne opp med noe som likner mer på medium.

Noen irritasjonsmomenter finnes

Ledningene lever fort sitt eget liv når du skal snu kjøttet. Foto: Vegar Jansen / Tek.no

En ting vi savner med denne appen er tips til når kjøttet bør vendes. Her måtte vi selv vurdere ettersom kjernetemperaturen gikk oppover når det passet best å snu kjøttstykkene. En slags timer, som i tillegg tar hensyn til hvor fort kjernetemperaturen stiger, ville trolig hjulpet en del.

Samtidig så er ledningene litt kranglete til tider. Ikke noe enormt problem, men de måtte legges i sporet sitt hver gang vi løftet opp lokket og snudde stykkene. Vi skjønner jo at det ville være vanskelig å få dette trådløst, men et dedikert hull hvor ledningene kunne stikkes igjennom hadde kanskje vært enklere.

Systemet som tar seg av sensorene, iGrill, har en tendens til å varsle veldig høylytt – med en ganske så intens piping. Her ville det vært kjekt om du selv kunne justere volumet og hvilken lyd som skal varsle.

Oppsummering

Med Pulse 2000 så viser Weber at elektriske griller faktisk kan være med på å måle krefter med gass- og kullgriller.

Weber Pulse 2000 får et Anbefalt-stempel i vår bok Foto: Vegar Jansen / Tek.no

Selv om prisen skremmer lommeboka di skikkelig, får du likevel et vel gjennomført produkt for pengene, hvor for eksempel den gode støpejernsristen er en del av pakken. Denne har en meget god emalje, som gjør det enkelt å holde rent, og kjøttet slipper lett fra den når du griller.

Kombinasjonen av temperaturer opp mot 300 grader og en velfungerende iGrill-app, gjør at du kan få meget gode resultater uten å ha noe annet enn enkle basiskunnskaper rundt grilling. PS: Dette systemet kan du kjøpe løst og bruke på grillen du allerede har også.

Om en elektrisk grill er det eneste alternativet der du bor, vil denne grillen være ett av de beste valgene du kan gå for. Riktignok koster den en solid slump penger, men vi har likevel ingen betenkeligheter med å anbefale deg den.