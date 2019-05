Korttest Smartpluggen «Spinn»

Forsikring: «En økonomisk avtale som går ut på at en part overlater en risiko til en annen mot å betale et statistisk utregnet vederlag».

En bilforsikring er like kjedelig å betale hver måned som definisjonen i ordboka gir uttrykk for.

Men har du bil går de to hånd i hånd. Heldigvis, når skaden først er ute.

Så om du må ha den, og bør ha den, men likevel ikke liker å betale for den, er det i det minste noe du kan gjøre for å sukre pillen?

Som det skulle vise seg: Ja. Og vi snakker ikke nødvendigvis om å bytte selskap eller kjøre mindre.

Ny teknologi har nemlig inntatt den ellers så konservative forsikringsbransjen, og det kan komme deg til gode gjennom lavere regning.

Spar penger på pen kjøring

De siste fire månedene har jeg kjørt rundt med en liten adapter i bilen. Den kalles «Spinn», og er et produkt fra Sparebanken 1 som har fulgt med på hvordan jeg har kjørt og kalkulert forsikringspremien basert på det. Bare ved å ta i bruk Spinn-adapteren noterte jeg meg fem prosent lavere regning.

Slik får du rabatt Ta i bruk Spinn: 5% rabatt Før neste forsikringsperiode: Kjørescore 85 – 90: beholder 5% rabatt Kjørescore 90 – 100: +1% ytterligere rabatt per poeng Spinn kan maksimalt gi 15 prosent rabatt.

Du må kvalifisere på nytt hvert år. Ettersom Spinn logger hvor langt du kjører betaler du ikke for

mer enn du faktisk bruker bilen over minsteprisen for 6000km.

Gulroten er imidlertid at jeg får ytterligere rabatt om jeg kjører pent frem til neste forsikringsperiode.

Ved «perfekt» kjøring kan forsikringen bli inntil 15 prosent rimeligere. Avhengig av årlig kjørelengde, type bil og hvor mange biler du har forsikret kan dette dermed utgjøre mange hundrelapper i året for deg.

Men hvor pent må en egentlig kjøre for å oppnå den høyeste prisfordelen?

Jeg føler at jeg har tenkt mye mer over egen kjøring og atferd på veien de siste fire månedene enn tidligere. Det har resultert i en såkalt «kjørescore» på 91 poeng av 100 mulige.

Det betyr at jeg ligger an til å oppnå omtrent 6 prosent rabatt på bilforsikringen når den fornyes.

Ikke dumt, men heller ikke veldig imponerende. I alle fall ikke om vi skal tro Stine Backe-Haugseth, som er leder for Spinn-forsikringen. Hun forteller nemlig at de omtrent 30 000 kundene som allerede har tatt i bruk Spinn har en gjennomsnittlig kjørescore på 94 av 100 og at de stadig kjører penere.

Finn frem sikspensen

Smartpluggen kobles inn i diagnoseporten i bilen og kommuniserer med mobilen din via Spinn-appen på telefonen. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Jeg tar av meg hatten for de 30 000. De har kjørt mye penere enn meg. Det å oppnå en kjørescore på over 90 prosent krever faktisk litt av deg som sjåfør. Du må børste støvet av det du fikk fortalt på kjøreskolen: hold god avstand til bilen foran så du kan planlegge kjøringen, unngå kraftig og stadig oppbremsing og tenk på hvordan du akselererer.

Og om det skulle være noen tvil: det er slutt på moroa når du kjører. Det er bare å finne frem sikspensen, legge kamferdropsen lett tilgjengelig i midtkonsollen og brette ned solskjermen. Her er det søndagskjøring som gjelder om du vil spare penger.

Men, der jeg unektelig savner å kunne akselerere raskt (så sant en Polo er i stand til det) og kjøre mer dynamisk, fant jeg raskt en ny ting som var litt spennende. Hver kjøretur ble en konkurranse med meg selv om å komme så nær 100 i kjørescore som mulig. Dette sjekker jeg i appen etter hver kjøretur, og det er faktisk litt moro når tallet du får opp er høyt og grønt heller enn lavt og rødt.

Det er uten tvil lettest når du har god tid og når det er lite trafikk på veien. I rushtiden, hvor du ikke selv bestemmer kjøremønsteret, er du nesten dømt til å feile, med stadige oppbremsinger, rask akselerasjon for å bytte fil eller smette utpå veien og generelt dårlig flyt.

Dette logger smartpluggen

Diagnoseporten finner du oftest litt til venstre for og under rattet. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Smartpluggen settes enkelt inn i diagnoseporten på bilen din, som ofte er plassert under rattet. Derfra følger den med på det meste du foretar deg på veien, som hvor langt du kjører, hvor lenge du kjører, hvilken fart du holder og mer. Det den bruker for å regne ut kjørescoren er imidlertid tre elementer: akselerasjon, bremsing og svinging.

Av og til skal jeg innrømme at jeg lurer på om jeg og smartpluggen har vært med i den samme bilen. Som da jeg i helgen kjørte som en pensjonist til en kamerat og smartpluggen skrev følgende i sin dagbok, som jeg kan lese via Spinn-appen på telefonen:

19. mai sørget hastverk ut fra en rundkjøring for en kjørescore som isolert sett ville gitt null i rabatt.

19. mai 2019: Anders har kjørt veldig miljøvennlig med en snittfart på 42 kilometer i timen. Han må imidlertid jobbe med gassen, (72 poeng) og svingene (78 poeng). Han får en kjørescore på 82 av 100.

Åkey, så den fikk med seg at jeg ville ut på E134 foran lastebilen. Litt hard ratting ut av rundkjøringa ble det jo selvsagt også da. Men de resterende 9,5 kjøreminuttene, eller 95 prosent av kjøreturen, da? Om ikke de var perfekte så kan jeg like godt legge sikspensen på hylla. Ett «regelbrudd» var altså nok til å ødelegge scoren den turen, for isolert sett gir en kjørescore på 82 null i rabatt.

Men denne ene turen hører heldigvis til sjeldenhetene. Stort sett reflekterer kjørescoren godt hvordan jeg selv opplever at turen har vært. Mye ujevn kjøring og stress for å nå frem til destinasjonen ender i dårlig score, mens pen og planlagt kjøring ligger nær 90 poeng eller høyere.

Risikerer null i rabatt

Sånn annet enn å være bevisst på hvordan du kjører og med hell holde deg unna stor trafikk, er det særlig en ting å utsette på Spinn-forsikringen slik den er i dag. For der jeg skrev at jeg ligger an til 6 prosent med mine 91 poeng, med mulighet for enda mer, er det faktisk mer realistisk at jeg ikke får en døyt i avslag.

For å kvalifisere til rabatt på forsikringen må du nemlig kjøre minimum 1500 kilometer i året. Det gjør jo de fleste, men fordi jeg startet å bruke spinn allerede halvveis ut i forsikringsperioden min rekker jeg kanskje ikke å kjøre så langt før en ny periode starter fra oktober. Og nytt forsikringsår betyr nullstilling av både kjørescore og kjørte kilometer med Spinn.

Det gir kanskje mening. Du må bevise at du er en god sjåfør før du får rabatt. Men med dagens opplegg er det ingen vits å starte Spinn-forsikringen med mindre du vet at du vil kjøre minst 1500 kilometer før neste forsikringsperiode starter. Med min antatte årlige kjørelengde, som er ganske lav, betyr det at jeg må begynne å bruke Spinn minst ni måneder før fornyelse. Ditto gjelder for alle som bruker bilen mest i helgene og til småturer. Kanskje er det like greit å droppe Spinn for småkjøring.

Om ikke det å ha det gøy med å forsøke å oppnå så høy kjørescore som mulig, og dermed kunne vise til at du kjører like miljøvennlig som sikkert, har en verdi for deg da.

Kan tas ut for «vedlikehold»

Kanskje blir ikke forsikringsselskapet veldig fornøyde med neste avsnitt.

Men de åpner faktisk for det selv: at du kan ta ut pluggen «for nødvendig service». Det gir rom for et par «vedlikeholdsturer». En av de vanligste utgiftene for alle med biler som brukes lite eller kjøres med god flyt uten hard bruk av bremser er nemlig at bremseklossene ruster bort og må byttes. Her i gården kompenseres noe av dette med en tur ut i ny og ne som primært handler om høy fart og hard bremsing.

Så selv om smartpluggen får med seg at den har vært trukket ut, takker jeg for den muligheten. Uten ville Spinn vært kastet ut vinduet levert på gjenvinningsstasjonen for lenge siden.

Jeg spinner videre i håpet

Nå som det nærmer seg nytt forsikringsår for meg blir det spennende både å se om jeg når minimumskjørelengden for å få rabatt i det hele tatt, samt om det er lettere å forbedre kjørescoren med asfalt heller enn is og snø under dekkene. Litt spenning mellom kamferdropsene må man jo ha.

Til slutt, om du lurte: data som samles inn via smartpluggen kan ikke brukes i forsikringsoppgjør, selv i de tilfellene den skulle registrere en kollisjon. Dataene er ikke tilgjengelig for forsikringsagentene, forteller Sparebanken 1, som imidlertid er åpne på at de henter anonymisert informasjon fra smartpluggen for analyser og videreutvikling av tjenesten.