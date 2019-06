Korttest Mercane WideWheel 1000 watt

De elektriske sparkesyklene er i sommer å se susende rundt i mange gater og veier – og i et langt større antall enn vi så for ett lite år siden.

At folk for alvor har fått øynene opp for det praktiske transportmiddlet fikk vi bekreftet av Amund Espelien, som er sjef i prissammenligningstjenesten Prisguiden.no.

Han kunne nemlig fortelle at elektriske sparkesykler som kategori var ti ganger mer populært i år enn i fjor på samme tid.

I hovedsak var det da sykler til rundt 4000 kroner folk flest var interessert i, og den aller mest ettersøkte sykkelen var Xiaomi Mijia M365.

Det er selvfølgelig forståelig at folk ikke har lyst til å blakke seg på en elektrisk sparkesykkel, men så er det en gang slik at dyre sykler gjerne har noen ekstra kvaliteter, som en sterkere motor og større batteri.

En slik modell er «WideWheel» av koreanske Mercane. Modellen kommer i både én- og tomotors variant, og er ellers en sykkel som tilhører det øvre sjiktet av slike doninger – både når det gjelder størrelse, design og muskler.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Vårt testeksemplar var av typen med en motor på 500 watt i hvert hjul og et batteri på 13,2 Ah. Dette gir den muskler nok til at vi like godt kan tenke på den som en elektrisk moped uten sete.

Men dersom du tar deg bryet med å felle ned rattstanga – operasjonen kan gjøres for hånd og tar noe slikt som femten sekunder – kan den da faktisk foldes sammen til anstendig størrelse. Også håndtakene lar seg felle inn.

Spesielt portabel vil vi likevel ikke si at den er, med mindre vi faktisk skulle sammenligne den med en moped.

Av utstyr har sykkelen ellers lys, skivebrems bak og et lite støttebein. Men den mangler bjelle eller signalhorn.

Den har også nøkkel, noe som gjør det litt enklere å la den stå uten tilsyn i kortere perioder. For med en egenvekt på drøye tjue kilogram er jo ikke dette akkurat modellen du bare tar under armen.

Med unntak av det lille displayet over nøkkelhullet som viser voltstyrken, har ikke WideWheel noen form for skjerm. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

For øvrig må vi bemerke at sykkelen ikke har noe speedometer eller annen form for display enn lysende prikker på kontrollboksen.

Ikke som elsparkesykler flest

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

For gjøre det klart med én gang: Å kjøre rundt på Mercane WideWheel byr på en ganske annen opplevelse enn med en standard elsparkesykkel med tynnere dekk. Spesielt når vi kommer opp i fart. De brede dekkene gjør sitt med stabiliteten, og gir oss følelsen av at den nærmest kan kjøres med hendene på ryggen.

Samtidig blir det unektelig mer «tidkrevende» å svinge – kjøretøyet reagerer ikke like momentant og hurtig som en konvensjonell elsparkesykkel, og svingradiusen blir også en helt annen. Følelsen er nærmere det å kjøre en moped enn en sykkel.

Dekkenenes profil er relativt liten, så de byr i seg selv ikke på nevneverdig med demping – det er fjæringen i opphenget foran og bak som tar seg av den jobben. Fjæringen er dog ikke av de mykeste vi har vært borti, så brosteinsdekte gater er noe vi fremdeles holder oss unna med denne doningen. På det punktet er en konvensjonell sykkel eller moped med større, luftfylte dekk et langt bedre valg.

Nei, Mercane WideWheel trives unektelig aller best på jevn asfalt – et særtrekk den deler med elsparkesykler flest.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Bredden på dekkene gjør samtidig at vi heller ikke ser behovet for å svinge unna de aller minste hullene i asfalten, og stabiliteten gjør at den på ingen måte oppleves som utrygg.

Vi følte faktisk at vi gjerne kunne hatt mer fart på doningen også. Ettersom den har såpass med krefter innabords, sier det nesten seg selv at WideWheel også er å få tak i med en toppfart på hele 40 km/t.

Vårt testeksemplar var på sin side sperret på 25 km/t. Dette er uheldigvis 3 km/t for kjapt – i Norge går grensen for at kjøretøyet skal klassifiseres som sykkel ved 22 km/t.

Sterkeste vi har testet

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Med to motorer og totalt 1000 watt å skilte med, er dette den absolutt sterkeste elsparkesykkelen vi har testet. WideWheel drar de fleste bakker i den samme uanstrengte stilen som den har på flatmark.

Fra start har den en umiddelbar og – i mangel av et bedre ord – litt brutal akselerasjon. Selv med festet som ligger i de brede dekkene er det fort gjort å få litt spinn på ett av hjulene når vi kjører i gang.

Men med en nennsom finger på gassen er det fremdeles mulig å kjøre sakte, så det er ikke noe problem å tråkle seg gjennom en gågate heller.

Takket være den gode akselerasjonen og den høyere toppfarten er WideWheel markant kjappere enn alle andre sykler vi har testet. Kun Bydue 2.0 er i nærheten av å være i samme liga.

Målt rekkevidde Målt toppfart Tid «spurt»

Tid «bakke»

Portabilitet Ca. pris

Mercane WideWheel 1000W Ikke målt 25 km/t 13,1 sek 10,2 sek Lav 13 000 kr Bydue 2.0 (2018) 48 km 22 km/t 15,0 sek 12,3 sek Lav 9000 kr Evision Solid 853 Power 40 km 20 km/t 18,0 sek 21,7 sek Lav/middels 7000 kr E-twow Booster V 29 km 22 km/t 15,9 sek 17,0 sek Høy 11 000 kr E-wheels E1 (2018)

15 km 21 km/t 16,3 sek 17,7 sek Middels 3800 kr E-wheels E2S

19 km 21 km/t 16,2 sek 18,0 sek Lav 3900 kr Ninebot by Segway ES1 (2018)

13 km 22 km/t 16,4 sek 24,1 sek Middels 4300 kr Ninebot by Segway ES2L

16 km 21 km/t 17,1 sek 26,0 sek Middels 5400 kr Ninebot by Segway ES2L

med ekstra batteripakke

32 km 21 km/t 17,1 sek 14,8 sek Lav/middels 7400 kr Stayclassy ClassyWalk S200 20 km 21 km/t 16,5 sek 26,0 sek Lav 3500 kr Xiaomi Mijia M365 (EU-utg) ~20 km 26 km/t 15,2 sek 20,0 sek Lav 4000 kr

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Rekkevidden har vi ikke målt, men fra butikken elpv.no får vi vite at den bør klare mellom tre og fire mil med fulle krefter – eller nærmere seks mil i økonomimodus.

Alt i alt er Mercane WideWheel 1000 watt en elegant elektrisk sparkesykkel med mye krefter, og de ekstra brede hjulene sørger altså for en annerledes kjøreopplevelse.

Men akkurat som den populære Xiaomi Mijia M365 har den en toppfart som gjør den litt for rask i forhold til det norske regelverket. Derfor velger vi å ikke gi den noen karakter.