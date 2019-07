Korttest Marshall Stockwell II

Marshall-høyttalerne med Bluetooth eller nettverksfunksjoner lages egentlig i Sverige av Zound Industries. De er ikke egentlig Marshall-produkter i det hele tatt. Derfor har de overrasket et par ganger - for det voldsommet lydtrykket noen av høyttalerne stiller med er rett og slett ganske tro til navnet som står skrevet på dem.

Men det var med en viss skepsis jeg trakk vesle Marshall Stockwell II opp av esken. Prisen er høy - drøyt 2500 kroner - og størrelsen er liten.

Tassen bærer de fleste kjennetegn på det jeg ved første øyekast vil avvise som «overpriset livsstilsprodukt».

Akkurat prisen er det ikke så mye å gjøre med, men kan denne høyttaleren overraske?

Denne høyttaleren gjør seg også bra i parken. Den spiller ut fra begge sider, men mye av basstrøkket er rettet fremover. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som en Megaboom gjennom et bankebrett

Idet du skrur på Marshall Stockwell II må du gjennom en bitteliten, men ganske artig, gimmick. Når denne saken kobles til en lydkilde spiller den nemlig av en enkelt gitarlyd. Her skal visst ingen deler av Marshall-merkets historie forbigås.

Langt mer spennende er det å skru volumknappen til himmels på denne lille bærbare og batteridrevne saken. I størrelse er den ikke så veldig ulik resultatet du hadde fått om du dundret en Megaboom-høyttaler gjennom et rektangulært hull i et bankebrett.

Den er fem-seks centimeter tykk og ellers nær kvadratisk. Men den spiller som om det sto om livet.

Du trenger ikke spille Metallica eller AC/DC på denne høyttaleren. Du kan også spille mer pusete saker. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ekstrem lydfylde

I rent lydvolum vinner kanskje ikke Marshallen over Logitechen Ultimate Ears-høyttaleren eller andre. Det blir ikke helt holde-seg-for-ørene-høyt, i fall det var det du ville ha. Men denne nette saken spiller fyldigere enn noen annen høyttaler på sin størrelse jeg har hørt.

Det er rett og slett et massivt trøkk fra en så liten pakke.

Og det merkes godt på hele høyttaleren - for den vibrerer som besatt når volumet kommer forbi 50 prosent. At den ikke danser bortover bordet av seg selv skyldes nok mest det gummierte ytret.

Stockwell II beskrives som en stereohøyttaler. Og den spiller vel kanskje en slags stereo med sine tre elementer på innsiden - men det er ikke godt å høre effekten. Selv ikke på låter med ekstrem stereoseparasjon er jeg helt sikker på om jeg hører forskjell på høyre og venstre kanal.

Men så er det også et ganske kompakt område å fordele stereoeffekten over. Og det er få andre høyttalere som reklamerer med å være stereoformidlere i denne størrelsesklassen.

På toppen finner du tilkoblingsknapp, volum, bass og diskant. En indikator med matt rødt lys viser batteristatus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Juster bass og diskant

I tillegg til volumknappen på toppen er det skruknotter for bass og diskant. Men rundt halvveis opp på volumskalaen mister bassknotten mer og mer av sin effekt. Ved full guffe er det svært liten forskjell i lyden om du lar bassknotten stå på 50 eller 100 prosent. Skrur du ned fra 50 prosent merker du imidlertid godt at bassen avtar.

Løsningen er fornuftig og ganske vanlig på småhøyttalere for at de skal kunne dra på med bass i lave volumer, men ikke vrenge så mye ved høye volum.

Men ekstra bass med Stockwell II har du antakeligvis bare bruk for i helt åpne landskap utendørs. Hvis du har en vegg eller noe annet som kan resonnere med lyden denne høyttaleren lager spiller den særdeles fyldig med både bass- og diskant-knottene pent fortøyd på midten.

Den engasjerende spillestilen til denne høyttaleren kler nesten alle typer musikk utmerket. Enten det er rocka saker med AC/DC, Metallica eller Gary Clark Jr. eller mer listepregede saker som Billie Eilish, Mabel og Migos.

Lyden er forholdsvis balansert, med både diskant, mellomtone og bass godt representert uten at noe overdøver hverandre. Stemmer låter også ganske utmerket.

20 minutters lading over USB-C skal gi inntil seks timer spilletid. På siden av høyttaleren finner du også linjeinngangen hvis du vil koble til med kabel. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er ikke alt den spiller bra

Den spiller så kraftfullt fra diskant og ned til de aller dypeste mellomtonene, eller øvre basstonene, at den overbeviser på nesten alt. Men det er noen unntak i hva denne høyttaleren spiller bra og de kommer ved musikk som virkelig er laget for å filleriste en god høyttaler eller subwoofer.

To eksempler er Tove Los «Stay High - Habits Remix» og «Solid» av Slumberjack og TroyBoi. Begge har kjellerdyp bass på et ordentlig anlegg. Forhåpningen med en brumlebass av Stockwell IIs kaliber hadde vært at den fant en måte å oversette de dypeste bassgangene til noe den får til å spille. For eksempel ved å dra de dypeste drønnene litt opp i mellomtonen og skru opp volumet der.

Men det gjør den ikke.

I stedet låter alt helt normalt og ganske utmerket - helt til kjellerbassen skulle gått i gang. I stedet for å bli slått i magen føles det mer som om lyden er i fritt fall. Bassen rett ut mangler fra musikken. Akkurat det samme fenomenet skjer i veldig små høyttalere så som de du finner i mobiler eller laptoper.

Marshall-høyttalerne startet som svært enkle enheter med masse lyd og lite fiksfakseri. Det har kommet til litt fiksfakseri siden. Denne lille kraftpluggen er for eksempel utstyrt med USB-C for lading, og batteriet skal tåle 20 timer eller mer, heter det. Jeg kjørte den aldri 20 timer i strekk, men batteriindikatoren sneglet seg nedover i en fart som antyder at 20 timer burde være godt og vel innafor.

Den kan også være tilkoblet flere lydkilder samtidig, slik at for eksempel mobil og laptop kan bruke den i stua.

Dette er antakeligvis den minste høyttaleren jeg har vært borti som har levert et lydtrykk jeg kjenner i magen. Og av den enkle grunn får den også anbefaltstempel til tross for sin stive pris.

I hvert fall hvis ikke spillelistene dine er fulle av den aller heftigste bassmusikken. Men den er det også særdeles få så små høyttalere som yter rettferdighet.

