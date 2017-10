Korttest Intel Core i7-8550U

Når vi tester bærbare datamaskiner kjører vi dem alltid igjennom målinger for å finne prosessorytelsen, men i det siste har vi levnet dette lite plass annet enn å referere til en graf eller to.

Grunnen er enkel: De siste årene har det skjedd særs lite på prosessorfronten hva gjelder selve ytelsen, og selv om vi kanskje har målt noen prosent høyere ytelse for en ny generasjon har den hatt minimal innvirkning på det som brukeren har kunnet utnytte en ny maskin til.

Få kan med hånden på hjertet si at de har merket forskjell på en tokjernet i7-prosessor fra 2014 og en fra samme «hyllerad» i 2017, og i stedet har fokus ligget på økt batteridriftstid, lavere temperaturer og høyere effektivitet.

Tidligere i år slapp imidlertid Intel sin 8. generasjon prosessorer kalt «Kaby Lake Refresh». Her skulle vi for første gang på mange år få en ytelsesoppgradering det monnet av ved å gå fra to til fire kjerner i bærbare.

Vi har fått kloa i HPs oppdaterte Spectre x360 15 med nettopp en av de nye firekjernede Kaby Lake Refresh-prosessorene. Hva er vel da mer naturlig enn å ta en titt på hvor mye høyere prosessorytelse du kan vente deg dersom du dobler antallet prosessorkjerner. For en ting er sikkert: Ytelsen blir ikke dobbelt så god!

2 kjerner vs 4 kjerner

Basefrekvensen (alle kjerner i bruk) er lavere, men turbofrekvensen (ved én kjerne i bruk) er høyere i 8. generasjon Kaby Lake Refresh med 4 kjerner.

Vi har valgt å sammenligne Spectre x360s i7-8550U-prosessor med i7-7500U-prosessoren den erstatter – og som vi finner igjen i HPs forrige Spectre x360.

Gløtter vi over til Intel kan de fortelle oss at mye har skjedd på innsiden av disse prosessorene, for det er ikke bare antall kjerner som har økt. For å gjøre det mulig å dytte dobbelt så mange kjerner inn i en bærbarprosessor som trekker like mange watt og fortsatt produseres med en 14-nanometersprosess har Intel nemlig måtte ta noen grep.

Først og fremst har de senket basefrekvensen med 33 prosent, fra 2.7 GHz i 7. generasjon Kaby Lake med to kjerner til 1.8 GHz for 8. generasjon Kaby Lake Refresh med fire kjerner.

Dette grepet er selvsagt gjort for å ta hensyn til batteridriftstid og varmeutvikling i de bærbare maskinene som skal huse prosessoren når alle dens kjerner er i aktivitet. Spørsmålet er i hvilken grad dette vil bremse flerkjerneytelsen.

Og svaret er ifølge våre målinger: ikke i veldig stor grad.

Med Cinebench måler vi både enkel- og flerkjerneytelse.

Våre målinger viser nemlig at Spectre x360 med dens nye 8. generasjon 8550U-prosessor får god hjelp av de ekstra to kjernene. Fra Cinebench 15 ser vi at ytelsen stiger med nesten 60 prosent fra forrige generasjon Spectre x360 når alle fire kjerner er i bruk.

Handbrake – som tyner prosessoren over en del lengre tid – viser samme tendens. De 60 prosentene høyere ytelse er vel omtrent som ventet, der to ekstra kjerner i teorien skulle gi dobbelt så høy ytelse alt annet likt, men så husker vi at arbeidsfrekvensen ved alle kjerner i bruk er lavere hos 8. generasjon.

Over på enkeltkjerneytelse ser vi også at det går riktig vei. Med inntil 500 MHz høyere frekvens, i tillegg til at Intel mener prosessoren takler inntil 15 prosent flere instruksjoner per klokkesyklus, ser vi at ytelsen løfter seg med omtrent 16 prosent over forrige generasjon, alt annet likt.

Ved første titt gir altså 8. generasjon Core i-prosessorer langt høyere ytelse både for enkelt- og flerkjernede applikasjoner. Men:

«Bremser» hardere og tidligere enn før

Med til denne gode målingen hører en tilleggshistorie. For, mens de syntetiske målingene av i7-7500U i Spectre x360 viser at den presterer bare litt svakere når maskinen stresses over tid, faller ytelsen med flere prosent når vi kjører i7-8550U gjennom samme stresstest. Når vi kjører Cinebench for 2. og 3. gang, uten å la maskinen få kjøle seg ned etter den innledende runden ser vi altså at Intels nyeste firekjerner setter bremsene på, eller «throttler» som det også heter.

Dette får følger for både enkeltkjerneytelse og flerkjerneytelse. Mens vi ved tidligere generasjoner kanskje kunne se inntil ti prosent svakere ytelse, ser vi nå et ytelsestap på inntil 17 prosent for enkjerneytelse og 20 prosent for flerkjerneytelse når prosessoren blir varm eller den bruker for mye strøm over en for lang periode (som egentlig ikke er så lang i våre tester).

Det er for tidig til å konkludere med at dette er det fenomen som vil inntreffe for flere tynne bærbare med Intels nye firekjernede U-prosessorer innabords. Det er likevel greit å være klar over at en åttendegenerasjons prosessor faktisk kan yte litt svakere ved enkeltkjernede oppgaver enn en 7. generasjonsprosessor når førstnevnte er varm.

Dersom du er mest avhengig av programmer og spill som utnytter mange kjerner, som i stadig større grad er gjeldende, kan du imidlertid puste lettet ut. For, selv om ytelsen også her faller ved en tids hard bruk er ytelsen fortsatt mye bedre enn en tilsvarende 7. generasjon 2-kjerner kunne levere selv under optimale forhold. Og, også forrige generasjon prosessorer throttlet jo litt i mange bærbare maskiner.

