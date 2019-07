Korttest HP Sprocket Studio

For litt over to år siden testet vi en helt ny produktkategori, i form av HP Sprocket – en «lommeprinter». Det er akkurat dét det høres ut som: en printer du får plass til i lomma. Selvfølgelig printet den også tilsvarende store bilder, som mest av alt passet til å ha i en lommebok eller som små minner langs sengekanten.

I dag har vi storebroren til vesle Sprocket på testbenken: si hallo til HP Sprocket Studio.

«Storebror» beskriver forresten ikke egentlig hvor massiv størrelsesforskjellen på de to produktene er, for mens Sprocket har et fotavtrykk omtrent som en kortstokk har Sprocket Studio et fotavtrykk tilsvarende et A4-ark.

Den har heller ikke noe batteri, og kan dermed ikke bæres rundt. Ikke det at størrelsen tilsier at du ønsker det uansett, dog. Det gjelder ikke bare størrelsen på dingsen; det medfølger også en strømforsyning i størrelsesorden laptop-lader.

Vi er med andre ord ikke spesielt imponerte over dimensjonene her. Sprocket-navnet har vi hittil forbundet med portabilitet, og det er altså kastet på båten her. Her er du både lenket til hjemmet og til veggen for å få printet noe som helst.

Bruker vanlig papir og blekk – men appen er den samme

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Apropos printe: dette er ikke en ZINK-printer som tidligere Sprocket-produkter. Hva er ZINK? Vel, du kan lese den forrige testen for en bedre forklaring, men kort og godt er det papir der «blekket» allerede er påført og aktiveres ved hjelp av laserstråler i printeren.

Her er det derimot vanlig glanset papir og en blekkpatronmodul du må montere, og som naturlig nok også går tom på et tidspunkt. HP selv anslår at én modul vil holde til rundt 80 ark, og nettopp derfor selger de også én patron sammen med en pakke på nettopp 80 ark.

Arkene mates inn i bunnlokket på maskinen, med den blanke siden opp. Det er veldig viktig å ikke ta på de blanke sidene av arkene, for hvis ikke får du fettavtrykk i fingermerkestil overalt i bildene dine.

Bildene sendes enkelt og greit til Sprocket-en via blåtann. Dette kan enten gjøres via helt normal blåtannoverføring, eller via den separate HP Sprocket-appen. I Android-appen fant vi ikke noe eget valg for Sprocket Studio, men fikk likevel opp printeren da vi valgte et av de andre produktene på måfå. Snodig. iOS-appen er derimot langt mer intuitiv, og begge ser moderne og flotte ut. Du kan også legge på ulike rammer, geotags og skriblerier på bildene før print, om du skulle ønske det. For eksempler, se denne saken.

Når du først har sendt bildet til printeren vil den kjøre arket fire-fem ganger gjennom hele doningen og legge på det røde, gule og blå fargelaget ett og ett av gangen. Mens dette foregår er det en del elektronisk støy, og det tar tid. Ganske lang tid, synes vi – over et helt minutt per bilde. Bare se selv i timelapsen under:

Lønner seg overhodet ikke å kjøpe

«Ok, ok, ok. Du synes ikke Sprocket Studio er helt optimal – men det må jo være mye billigere enn å printe ut tilsvarende bilder hos en profesjonell aktør?», tenker du kanskje.

1) Alle bildene har kanter du kan rive av. 2) Printeren har en fargebeholder. Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Vel, det var dette med kostnaden da. Nettopp pris er viktig når vi vurderer et produkt, og i HP Sprocket Studios tilfelle ble vi nysgjerrige på nøyaktig hvor billig HP Sprocket egentlig kunne være.

For det finnes da vitterlig mange leverandører som printer bilder i innrammingsstørrelse til en billig penge, eksempelvis Japan Photo og Fotoknudsen, for å nevne noen.

Her i VG-bygget har vi en Japan Photo med ekspressfoto-maskiner rett rundt hjørnet, så vi gikk rett og slett og testet. Det eneste du trenger er en telefon eller minnepinne med bildene, og – vips! – så har du ferdige bilder i nøyaktig samme format som fra Sprocket Studio.

En kjapp tur ut senere hadde vi fire bilder fra både Sprocket og Japan Photo for sammenligning, og det var helt tydelig at bildene fra sistnevnte var av bedre kvalitet:

Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Sprocket Studio skriver helt klart ut bilder med akseptabel kvalitet for innramming, men mangler både «punch» i farger og kontrast, og sliter med detaljnivået. Spesielt rundt mennesker dannet det seg en ganske grell «ramme».

Du er morsom, men du er altfor dyr, Sprocket Studio! Foto: Torstein Norum Bugge, Tek.no

Sett opp mot prisnivået er imidlertid dette ikke å regne for et minus en gang. I skrivende stund må du ut med 1.490 kroner for en Sprocket Studio. Da får du med 10 ark og én patron. Skal du ha nye ark og patroner, altså pakken vi nevnte tidligere, koster dette fra 329 kroner. Skal du printe (bedre) bilder av samme størrelse hos Japan Photo må du ut med et grunnbeløp på 29 kroner, samt 3,99 kroner per bilde.

Med andre ord: gitt at du printer alle bildene du skal ha i én vending, kan du printe hele 366 bilder hos Japan Photo for den samme prisen som for én HP Sprocket Studio. Prisen er attpåtil enda lavere om du sender inn bildene på nett før du går i butikken.

Skal du printe like mange bilder med Sprocket-en må du i tillegg kjøpe ark og patroner for omtrent 1.500 kroner attåt. Så kan du selvsagt justere dette noe gitt at Japan Photo tar et grunnbeløp hver gang du printer, men du skal printe særdeles mye og spredt for at det ikke skal lønne seg å hoppe bukk over Sprocket Studio og heller gå til nærmeste fotosjappe.

Eller, som vi jo gjør i dag: bestille det på nettet og få det i posten.

Uansett: vi hadde aldri tenkt til å gi et så sært produkt som Sprocket Studio karakter, men du kan i alle fall være sikker på at vi ikke anbefaler den. Til dét er kvaliteten for dårlig. bruksområdene for begrenset og prisen for høy.

Vi har også testet andre lommeprintere:

Dette er en veldig liten og søt Polaroid-printer »