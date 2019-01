Konkurrentene langer ut mot Telias nye abonnement

Mandag morgen lanserte Telia mobilabonnementet Telia X, som byr på ubegrenset databruk. Abonnementet har imidlertid en hake. Etter du har brukt 40 GB data reduseres nedlastingshastigheten til tre megabit per sekund.

Dette synes ikke hovedkonkurrenten Chilimobil er særlig imponerende:

Lars Ryen Mill, sjef for Chilimobil, sier Telias nye abonnement ikke kan sammelignes med Chili Fri Data. Foto: Chilimobil

– Dette er ikke et produkt som kan sammenlignes med Chilimobil Fri Data. Vi tilbyr ubegrenset bruk, mens dette er et 40 GB-abonnement som Telia har satt en lavere pris på, skriver Chilimobil-sjefen Lars Ryen Mill i en e-post til Tek.no.

Han vil imidlertid gi honnør til Telia for å lansere et mobilabonnement som gir mer data for pengene enn de hadde tidligere.

– Grunnløs kritikk

Telia mener Chilimobils kritikk er grunnløs.

Chilimobils kritikk er grunnløs, mener Håkon Lofthus, leder for Telia Privat.

– For det første: Det er ingen datakvote. Kunder kan nå bruke så mye data de vil hver måned, uten bekymringer. For det andre: 40 GB er kun den første delen av bruken hver måned, hvor absolutt maksimal hastighet er mulig. Og hvis en kunde faktisk klarer å bruke over 40GB i løpet av en måned, vil det videre være en fartsgrense på 3 Mbit/s i nedlastingshastighet, som gjør at du kan streame videoer eller musikk i god kvalitet på mobilen, skriver Håkon Lofthus, leder for Telia Privat til Tek.no.

Han påpeker også at Telia-kunder vil kunne bruke dataen sin som de vil, i motsetning til Chili-kunder som må sende SMS for å få tilgang til mer data:

– I volum (mengde data) kan kunder bruke så mye data de vil, på hvilken måte de vil, uten å måtte aktivere mer data med SMS og lignende. Med andre ord er det grunnløse argumenter som Chili farer med her. Han skal ha for forsøket ..., avslutter Lofthus.

Telenor: – Begrenset etterspørsel etter slike abonnement

Både Chilimobil og Telias abonnement har sine begrensninger.

Chili Fri Bruk-kunder er nødt til å sende en SMS hver gang de har et dagsforbruk over 5 GB, og de har bare lov til å dele mobilnettet med sine egne enheter. Med Telia X står du helt fritt til å bruke dataen som du vil, og dele til hvem du vil, men hastigheten går ned etter 40 GB.

Telenor sier at kundene deres ikke er interesserte i slike abonnement:

Telenors Kommunikasjonssjef Anders Krokan sier de ikke har sett noen stor etterspørsel etter mobilabonnement med enorme datapakker. Foto: Frode Hansen, VG

– Hos oss i Telenor er vi opptatt av å tilby hva kundene har behov for og etterspør. Våre kundeundersøkelser viser at det er begrenset etterspørsel etter abonnement med flere begrensninger til en relativt høy månedspris. Chili har en grense pr. dag for kunder som vil bruke over 5GB, og Telia reduserer hastigheten til 3 Mbit/s etter 40 GB. En så lav hastighet fungerer kanskje på mobilen, men vil ikke være tilstrekkelig om man for eksempel ønsker å bruke mobilen til å dele nett, skriver Anders Krokan, kommunikasjonssjef for Telenor, da vi spurte om de hadde planer om et lignende abonnement.

Håkon Lofthus er leder for Telia Privat, og sa under lanseringen av Telia X at kundene ikke vil trenge å begrense bruken, til tross for at nedlastingshastigheten senkes til 3 megabit per sekund. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telia svarer raskt på Telenors kritikk:

– Dette er et mobilabonnement. Alt er lov og du kan dele og bruke data slik du vil. Men som sagt: Dette er et mobilabonnement, og vi har lagt opp til gode mobilopplevelser først og fremst, sier Håkon Lofthus til Tek.no.

Chilimobil-sjefen medgir at de har en SMS-løsning, men at det likevel er langt gunstigere enn Telias nye abonnement:

– Vi sender riktignok SMS til de som bruker mer enn 5GB om dagen, og du fyller enkelt på 3GB ekstra, uten hastighetsbegrensning og kostander, mens i Telias datapakke på 40GB inngår kun 1,3 GB om dagen, sier Ryen-Mill.

Hva kan man gjøre med 3 Mbit/s?

Under lanseringen av det nye abonnementet var leder for Telia Privat, Håkon Loftus, tydelig på at de ikke kaller abonnementet sitt for ubegrenset, men at kundene ikke trenger å begrense seg.

Telia mener altså at hastighetsbegrensningen på 3 Mbit/s ikke vil være merkbar, noe de også viser i en reklamefilm.

For vanlige nettsider og bildetjenester, som Telia viser i videoen sin, stemmer det nok. Men for videotjenester, som Netflix og YouTube, vil det være merkbart. Spesielt hvis du skal dele dataen til en annen enhet.

Netflix skriver på sine nettsider at 3 Mbit/s er minimum anbefalt hastighet for video i SD-kvalitet (640 x 480 piksler), mens skal ha HD-kvalitet må du ha 5 Mbit/s.

Netflix på mobilen vil trolig være mulig selv med 3 mbit/s, men ikke i god kvalitet. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

YouTube har litt lavere krav, og skriver på sin informasjonsside at 2,5 Mbit/s er nok for å holde en stabil videostrøm med 720p-oppløsning gående.

Det bør holde til mobilbruk, men skal du strømme til en annen enhet, som en datamaskin eller en TV, vil du trolig ha bedre oppløsning. Netflix anbefaler 25 Mbit/s for å strømme innhold i deres 4K-oppløsning.

Full HD-strømming krever 2 GB i timen

Vi gjorde en test av strømmetjenester for en stund tilbake, hvor vi sjekket hvor mye data hver strømmetjeneste brukte på én time med videostrømming i Full HD. Kvaliteten varierte mye mellom tjenestene, siden datamengden strakk seg helt fra 1030 MB (Dplay) til 5500 MB (Amazon Prime) for én time med Full HD-innhold.

Netflix brukte omtrent to GB data hver time med Full HD-innhold, som med Telia X ville gitt deg omtrent 20 timer video før nedlastingshastigheten blir begrenset.

Hadde du i stedet hatt et Chili Fri Data-abonnement ville du ikke fått noen hastighetsbegrensning, men i stedet måttet sende en SMS etter drøye to timer videotitting, ettersom du hadde nådd deres grense på fem GB data på én dag. SMS-en ville låst opp ytterligere tre GB data.

Ingen av abonnementene gir deg i pose og sekk: Fri datamengde, uten hinder og uten hastighetsbegrensninger, som du kan dele som du vil.