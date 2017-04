Påsken er her (i hvert fall nesten), og vi har vært heldige og fått inn en drøss av kule mobiler å dele ut til heldige lesere.

Vi starter utdelingen i dag med den fortsatt ulanserte mobilen Samsung Galaxy S8. Mobilen ble for første gang avslørt i forrige uke, og vi tripper fortsatt å få henda i et testeksemplar. Derfor sier det seg selv at selv om du skulle vinne, vil det drøye bittelitt før vi faktisk kan sende deg en enhet. Men ikke vær redd – hvis du vinner kommer du til å få tilsendt en flunkende ny Galaxy S8 så fort den er tilgjengelig i norske butikker.

Som vi skriver i vår sniktitt av Samsung Galaxy S8 så er dette trolig den heftigste mobilen du får på markedet. Med en skjerm som går helt ut til sidene og minimale rammer over og under, så er den helt fantastisk å se på. Vi tør faktisk å påstå at den er enda bedre å se i virkeligheten enn på bilder.

Premien har en verdi på rundt 7500 kroner, og er levert av Samsung Norge.

Vi håper du har en fortreffelig påske og ønsker lykke til med spørsmålene! Og ikke glem å kom tilbake til Tek.no i løpet av påsken for flere konkurranser og nyheter.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i morgen. Vinnerne av lukene blir publisert rett etter påsken. Konkurranseregler finner du i denne artikkelen.